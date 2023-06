राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल को बताया भारत की प्राथमिकता, दोनों देशों के बीच हुए 7 समझौते

India Nepal Relations: गुरुवार को भारत और नेपाल के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। गुरुवार को नेपाल के पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

नेपाल के पीएम भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं (PTI Image)

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद MEA की तरफ से बताया गया कि राष्ट्रपति ने कहा कि नेपाल भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नेपाल के पीएम की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। इससे पहले नेपाल के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों दिग्गजों की बातचीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “हम अपने संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे और इसी भावना के साथ हम सभी मुद्दों का समाधान करेंगे, चाहे वह सीमा से जुड़ा हो या कोई अन्य मुद्दा।” इन समझौतों पर हुस्ताक्षर इस दौरान भारत और नेपाल के बीच सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन के विस्तार, एकीकृत जांच चौकियों के विकास और पनबिजली में सहयोग बढ़ाने सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सात समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने भारत के रुपईडीहा और नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत जांच चौकियों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए एक मालवाहक रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई।

