India China LAC: भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से साझा होने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से लगे 27 प्रमुख स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं के लिए आधिकारिक मानक नाम जारी कर दिए हैं। इस कदम को हाल के वर्षों में अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों का नाम बदलने की चीन की चालबाजी के खिलाफ भारत के एक बड़े और कड़े जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ (SOI) के आधिकारिक नक्शों के आधार पर इन 27 स्थानों की पहचान की गई है।

गृहमंत्रालय ने क्या कहा?

गृहमंत्रालय का कहना है कि इस सूची में सीमावर्ती गांव लोंगजू भी शामिल है, जो 1959 से चीन के अवैध नियंत्रण में है, लेकिन भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर आता है। गृह मंत्रालय का इस कदम का मुख्य उद्देश्य इन सभी इलाकों पर भारत के पूर्ण संप्रभु और कानूनी अधिकार को आधिकारिक रूप से मजबूत करना है।

भूमि क्षेत्रों, दर्रों, झील और स्मारक का हुआ नामकरण

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे पर कुल 21 भूमि क्षेत्रों को औपचारिक रूप से दर्ज किया गया है। इनमें लोंगजू, माजा, बीसा, बारा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, टेरीटनगर, रामनगर, जसवन्त गढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बारा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कमलांग नगर शामिल हैं।

इसके अलावा चार प्रमुख दर्रों – डेज़ो ला, रिज़ा ला, पुकुर ला और थाग ला के साथ-साथ सम्भो सरोवर झील और शेर-ए-थापा मेमोरियल को भी इन आधिकारिक नक्शों पर दर्ज किया गया है।

भ्रम खत्म करने और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में कदम

अधिकारियों के मुताबिक, नक्शों में अस्पष्टता का फायदा उठाकर चीन अरुणाचल प्रदेश (जिसे वह ‘दक्षिण तिब्बत’ कहता है) के क्षेत्रों को मनगढ़ंत नाम देता रहा है।

सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों पर आधिकारिक दस्तावेजीकरण होने से चीन के काल्पनिक दावों की हवा निकलेगी और भारतीय क्षेत्र पर देश की स्थिति और मजबूत होगी। इसके साथ ही इससे राजस्व, जनगणना अभिलेखों, बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा सड़क निर्माण में भी प्रशासनिक आसानी होगी।

‘अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा’

विदेश मंत्रालय ने चीन की नाम बदलने की कोशिशों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि बेबुनियाद बयानबाजी या फर्जी नक्शे जारी करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।

भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि चीन के ऐसे उकसावे वाले कदम द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं।

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