LPG Crisis in India: पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने से देश में एलपीजी की खपत मार्च के पहले पखवाड़े में 17.7 फीसद घट गई। प्रारंभिक उद्योग आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के अनुसार मार्च के पहले पंद्रह दिन में एलपीजी खपत घटकर 11.47 लाख टन रह गई।

यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 13.87 लाख टन के मुकाबले 17.3 फीसद कम है। यह फरवरी के पहले पखवाड़े की 15.57 लाख टन मांग से 26.3 फीसद कम है। भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 फीसद आयात करता है। इसमें से अधिकतर होर्मुज जलमार्ग के रास्ते आता है।

प्रभावित हो रही है आपूर्ति

अमेरिका तथा इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद यह मार्ग बाधित हो गया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आपूर्ति प्रभावित होने के कारण सरकार ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होटल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को एलपीजी आपूर्ति में कटौती की है।

खपत में कमी के संकेत दे रहे आंकड़े

सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों के प्रारंभिक बिक्री आंकड़ों के अनुसार एक से 15 मार्च के दौरान एलपीजी खपत 2024 की समान अवधि की तुलना में 16 फीसद और 2023 की समान अवधि की तुलना में 10.6 फीसद कम रही। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की बाजार में करीब 90 फीसद हिस्सेदारी है।

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी एलपीजी की खपत

एलपीजी खपत में पिछले कुछ वर्ष में सालाना आधार पर तीन से चार फीसद की स्थिर वृद्धि देखी गई थी। इसका कारण सरकार द्वारा लकड़ी एवं अन्य प्रदूषणकारी र्इंधनों के स्थान पर स्वच्छ र्इंधन को बढ़ावा देना है।

युद्ध के कारण खाड़ी देशों में हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों के निलंबन से विमान र्इंधन की खपत भी प्रभावित हुई है। मार्च के पहले पखवाड़े में यह चार फीसद घटकर 3,27,900 टन रह गई जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम है। वहीं, मासिक आधार पर इसमें 12.3 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी डिमांड

इन दो युद्ध-प्रभावित र्इंधनों के अलावा पेट्रोल और डीजल की मांग में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोल की बिक्री 13.2 फीसद बढ़कर लगभग 15 लाख टन हो गई जबकि डीजल की खपत 8.2 फीसद बढ़कर 33.84 लाख टन रही। मासिक आधार पर पेट्रोल की खपत में 11.2 फीसद और डीजल की बिक्री में 7.7 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई।

LPG Crisis: दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के लिए खड़े लोग। (ANI)

केंद्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच को सूचित किया कि वह एलपीजी संकट से निपटने के लिए उपचारात्मक उपाय कर रही है। ताकि ईरान-इजराइल युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई कमी के असर से भारत प्रभावित न हो। पढ़िए पूरी खबर…



