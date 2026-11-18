भारत मंडपम में आयोजित 45वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार के पारंपरिक स्वाद, देसी वनौषधियों से तैयार लड्डू, अनोखी खुशबू वाली मोमबत्तियां और हाथ से बनी महंगी सिल्क साड़ियां लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। इस बार के ट्रेड फेयर में बिहार का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

इस पवेलियन की खास बात यह है कि यहां कई ऐसे उद्यमी भी पहुंचे हैं, जिन्होंने नौकरी के बजाय अपने हुनर और परंपरा को कारोबार का रूप दिया है।

प्रदूषण से बचाने वाले लड्डू बेच रहे सासाराम के मंटू

ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन के अंदर छोटे उद्यमियों के उत्पाद न सिर्फ प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित कर रहे हैं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार की नई संभावनाओं की कहानी भी बयां कर रहे हैं। सासाराम से आए मंटू कुमार चंद्रवंशी मेले में 15 प्रकार के लड्डू लेकर पहुंचे हैं। इन लड्डुओं की खासियत इनमें इस्तेमाल की गई पारंपरिक जड़ी-बूटियां और वनौषधियां हैं। मंटू का दावा है कि उनके लड्डू दिल्ली के प्रदूषण से बचाव में मददगार हो सकते हैं।

कौन-कौन से लड्डू हैं मंटू के स्टॉल पर?

मंटू अपने स्टॉल पर हल्दी-मेथी, सौंठ-सौंफ-दालचीनी, मुलैठी-अश्वगंधा, तीसी और सफेद मूसली से तैयार लड्डू लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा शतावरी, जायफल, कुलंजन और पीपली समेत आठ सामग्रियों से तैयार विशेष लड्डू भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मंटू कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब पांच साल पहले नौकरी तलाशने के बजाय बिहार की पारंपरिक खाद्य संस्कृति को जीवित रखने और दूसरों को रोजगार देने के उद्देश्य से यह कारोबार शुरू किया था।

आरा के नीतेश लेकर आए खुरमा

बिहार पवेलियन में लड्डू के अलावा प्रसिद्ध मिठाई खुरमा की भी खूब चर्चा है। आरा के रहने वाले नीतेश कुमार ने खुरमा को ‘स्टफिन’ नाम से बाजार में उतारने की पहल की है। खुरमा बिहार की पारंपरिक मिठाइयों में शामिल है और इसे जल्द जीआई टैग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नीतेश के मुताबिक, शुद्ध पनीर से तैयार होने वाली इस मिठाई की शेल्फ लाइफ फिलहाल महज सात दिन है। यही वजह है कि इसकी गुणवत्ता और सुरक्षित रखरखाव को लेकर लगातार शोध किया जा रहा है।

‘इस स्टार्टअप के लिए सरकार से मिली आर्थिक सहायता’

उनका लक्ष्य मिठाई की शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। साथ ही भविष्य में मधुमेह के मरीजों के लिए भी इसका उपयुक्त विकल्प विकसित करने की योजना है। नीतेश ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में उनके कारोबार से कई लोगों को रोजगार मिला है। उनके स्टार्टअप को अब तक करीब 10 लाख रुपये की सरकारी सहायता भी मिल चुकी है।

2.15 लाख की साड़ी बनी चर्चा का विषय

बिहार पवेलियन में हस्तनिर्मित साड़ियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए ताबिश इस बार मेले में रॉ सिल्क, पूना सिल्क, रॉ मैंगो, कतान, ऑर्गेंजा और टसर जैसी कई किस्मों की साड़ियां लेकर पहुंचे हैं। उनके स्टॉल पर सबसे महंगी साड़ी की कीमत 2 लाख 15 हजार रुपये है। यह तिलफी मीना की विशेष साड़ी है, जिसे नीता अंबानी जैसी साड़ी के रूप में पेश किया जा रहा है।

250 खुशबुओं वाली मोमबत्तियां भी बिक रहीं

बिहार मंडप में प्रवेश करते ही वहां की खुशबू आपका ध्यान खींच लेगी। यहां जलेबी, रसगुल्ला और मोहन भोग के अलावा चॉकलेट शेक और ओरियो बिस्किट जैसी खुशबुओं वाली मोमबत्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं। पटना की कंपनी क्राफ्ट एज के गगन गौरव ने बताया कि उनके पास करीब 250 तरह की खुशबुओं वाली मोमबत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोमबत्तियों के इस्तेमाल का तरीका बदल गया है। पहले इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से रोशनी के लिए होता था, लेकिन अब लोग इन्हें घर की सजावट और खुशबू के लिए भी खरीद रहे हैं।

गगन के मुताबिक, करीब तीन साल पहले 10 लाख रुपये की सरकारी सहायता से शुरू हुआ उनका कारोबार आज लगभग 40 लाख रुपये तक पहुंच गया है। इस व्यवसाय के जरिए करीब 15 से 16 महिलाओं को रोजगार भी मिला है।

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भारतीय सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों की वर्दी को लेकर तीन साल पहले लागू किए गए बदलाव को वापस लेने का फैसला किया है। अब ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक बार फिर अपनी-अपनी रेजिमेंट और सैन्य सेवाओं की पहचान से जुड़ी पारंपरिक वर्दी पहन सकेंगे। इसके तहत गोरखा राइफल्स के जनरल अपनी पारंपरिक टोपी पहन सकेंगे जबकि स्पेशल फोर्सेज के अधिकारी फिर से मैरून बेरेट और आर्मर्ड रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी काली बेरेट में नजर आएंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…