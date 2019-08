प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद बनाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सैन्य व्यवस्था, सैन्य शक्ति और संसाधन पर लंबे वक्त से सुधार को लेक चर्चा चल रही है। कई कमीशनों की रिपोर्ट में तीनों सेनाओं के लिए एक प्रमुख होने की बात कही गई। उन्होंने कहा, “हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर एक साथ काम करना होगा। इसके लिए हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की व्यवस्था करेंगे। इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष पर प्रभावी नेतृत्व मिलेगा।”

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति की मांग कारगिल युद्ध के बाद से ही शुरू हुआ। सुब्रमण्यम के नेतृत्व में ‘कारगिल रिव्यू कमेटी’ ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की सिफारिश की थी। जिसमें मसौदा रखा गया कि सरकार और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संवाद और तालमेल कायम रखने के लिए एक सेनापति की जरूरत है। ऐसे में इस काम के लिए सीडीएस की नियुक्ति जरूरी है।

