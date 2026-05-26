तुर्किये से कथित ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के प्रत्यर्पण के कुछ ही हफ्तों बाद भारत अब वहां छिपे दो और वांटेड अपराधियों को वापस लाने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली और अंकारा के बीच पंजाब के नवप्रीत सिंह और मध्य प्रदेश के मोहम्मद सरताज के प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत चल रही है।

सलीम डोला जिसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा माना जाता है, उसको 28 अप्रैल को तुर्किये से भारत लाया गया था। उसके प्रत्यर्पण को भारत-तुर्किये सुरक्षा सहयोग के लिए अहम माना गया, खासकर ऐसे समय में जब पिछले एक साल में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिला था।

प्रभदीप सिंह को प्रत्यर्पित किया गया

इसी महीने एक अन्य भगोड़े अपराधी प्रभदीप सिंह को 13 मई को अजरबैजान से भारत प्रत्यर्पित किया गया। इस कार्रवाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर अंजाम दिया। प्रभदीप 2021 में 358 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में वांटेड था।

सूत्रों के अनुसार 2023 से फरार प्रभदीप सिंह भारत में एक्टिव एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के नेटवर्क को संभालता था, जिसे कथित तौर पर नवप्रीत सिंह उर्फ नव चला रहा था। नवप्रीत की आखिरी लोकेशन तुर्किये बताई गई है। भारत ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध 2023-24 में तुर्किये को भेजा था।

कई मामलों में वांछित है मोहम्मद सरताज

वहीं, 42 वर्षीय मोहम्मद सरताज मध्य प्रदेश में धमकी और हिंसा से जुड़े कई मामलों में वांछित है। उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भी पिछले साल भेजा गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पश्चिम एशिया में बदलते जियो पॉलिटिकल हालात, ऑपरेशन सिंदूर और ईरान-इजरायल व इजरायल-गाजा संघर्ष के बावजूद तुर्किये कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में भारत के साथ सहयोग करने को तैयार दिख रहा है।

भारत और तुर्किये के बीच 2001 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो जून 2002 से लागू है। इस समझौते के तहत दोनों देश आतंकवाद, ड्रग तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों में वांटेड अपराधियों के प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध कर सकते हैं।

अधिकारियों के मुताबिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबी जरूर होती है, लेकिन दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार बना हुआ है। इसके तहत कई वांटेड अपराधियों, चरमपंथियों और अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी, निर्वासन और प्रत्यर्पण हो चुका है।

अतीत में तुर्किये ने भारत की मदद इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े संदिग्धों समेत कई चरमपंथियों को निर्वासित करने में भी की है। ऐसे मामलों में इंटरपोल की रेड नोटिस और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है।

सूत्रों ने बताया कि 59 वर्षीय सलीम डोला 2024 में निवेश आधारित नागरिकता योजना के तहत तुर्किये की नागरिकता हासिल करने के इरादे से वहां गया था। हालांकि भारत के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी किए जाने और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा होने के बाद उसकी योजना विफल हो गई।

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले आशंका थी कि डोला फर्जी पासपोर्ट के जरिए तुर्किये छोड़कर किसी दूसरे देश भागने की तैयारी में था।