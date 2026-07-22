देश में गिरते भूजल के स्तर को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयास के बावजूद दस में से एक इकाई अति-दोहित की श्रेणी में हैं। इन इकाइयों में प्राकृतिक रूप से वर्षा या अन्य स्रोतों द्वारा जमीन में पानी पहुंचने (पुनर्भरण) की तुलना में उससे कहीं अधिक मात्रा में पानी बाहर निकाला जा रहा है, जो आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर भूजल निष्कर्षण का स्तर बढ़ गया है। साल 2024 में यह स्तर 60.48 फीसद था, जो 2025 में बढ़कर 60.63 फीसद हो गया। हालांकि साल 2017 के 63.33 फीसद के मुकाबले कम है। विभाग के अनुसार देश में भूजल संकट की चुनौती अभी भी बरकरार है।

इन क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक भूजल दोहन

इसके स्तर को मापने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों के संयुक्त वार्षिक भूजल संसाधन आकलन-2025 के अनुसार देश की 6762 आकलन इकाइयों (ब्लाक, तालुका, मंडल) में से 730 इकाइयां (10.80 फीसद) अति-दोहित की श्रेणी में पाई गई। इन क्षेत्रों में भूजल का दोहन प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक हो रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट और गहरा सकता है।

आकलन रिपोर्ट के अनुसार 4946 इकाइयां (73.14 फीसद) सुरक्षित श्रेणी में हैं। इसके अलावा 201 इकाइयां (2.97 फीसद) गंभीर और 758 इकाइयां (11.21 फीसद) अर्ध-गंभीर श्रेणी में हैं। वहीं 127 इकाइयां (1.88 फीसद) लवणीय श्रेणी में रखी गई हैं।

देश की लगभग एक-चौथाई भूजल आकलन इकाइयां किसी न किसी रूप में दबाव का सामना कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भूजल के अत्यधिक दोहन वाले राज्यों में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में भूजल संकट और गंभीर हो सकता है।

पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज्यादा भूजल निकासी

राज्य के आंकड़ों के अनुसारभूजल निकालने के मामले में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा सबसे अधिक है। इन तीनों राज्यों में 135 फीसद से अधिक स्तर पर भूजल की निकासी हो रही है। यदि समय रहते इसमें सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में समस्या गंभीर हो सकती है। विभाग के अनुसार साल 2025 में पंजाब में भूजल निकासी 156.36 फीसद, राजस्थान में 147.11 फीसद और हरियाणा में 136.75 फीसद दर्ज की गई। वहीं दिल्ली (92.10 फीसद), पुडुचेरी (75.98 फीसद), तमिलनाडु (73.50 फीसद), उत्तर प्रदेश (70 फीसद), चंडीगढ़ (67 फीसद) और कर्नाटक (66.49 फीसद) का स्तर दर्ज किया गया।

चलाए जा रहे हैं अभियान

जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि भूजल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए कई राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल शक्ति अभियान के तहत अब तक दो करोड़ से अधिक जल संरक्षण और कृत्रिम भूजल पुनर्भरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 1.55 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत 7 राज्यों के 80 जिलों की 8203 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भागीदारी आधारित भूजल प्रबंधन लागू किया गया है। मिशन अमृत सरोवर के तहत देशभर में करीब 69 हजार अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार किया गया है, जिससे जल भंडारण क्षमता और भूजल पुनर्भरण बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं, नैक्विम 2.0 कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम भूजल पुनर्भरण मास्टर प्लान-2020 के जरिए जल संकट वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक आधार पर भूजल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन की योजनाओं पर काम चल रहा है।

अति-दोहित उन क्षेत्रों को कहा जाता है, जहां जमीन से जितना भूजल निकाला जा रहा है, उससे कम मात्रा में वर्षा या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से भूजल वापस भर पा रहा है। यानी पानी निकालने की रफ्तार, उसके दोबारा भरने की क्षमता से अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में भविष्य में गंभीर जल संकट का खतरा बढ़ जाता है।

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दुनिया में बढ़ता जल संकट चिंता का विषय बना हुआ है। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़े जाने की भविष्यवाणियां तक की जा चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के शोधकर्ताओं की हाल में आई एक रपट इन चिंताओं को और गंभीर रूप दे रही है। इसमें कहा गया है कि पिछले कई दशकों के दौरान जल के अत्यधिक दोहन, सिमटते भूजल स्रोतों, भूमि क्षरण, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उपजी बाधाओं की वजह से दुनिया अब जल संकट की अवस्था से आगे बढ़कर ‘वैश्विक जल दिवालियापन’ की स्थिति में कदम रख चुकी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक