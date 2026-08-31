भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ‘हर्क्यूलियन फीट’ यानी बेहद बड़ी उपलब्धि बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की शानदार जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में झटके और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद देश ने यह आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।

‘लोगों की सामूहिक ताकत से हासिल हुई वृद्धि’

प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में भारत की आर्थिक मजबूती का श्रेय देशवासियों की सामूहिक शक्ति को दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं और कई चुनौतियों के बीच भारतीयों की सामूहिक ताकत ने देश को इतनी मजबूत आर्थिक वृद्धि देने में सक्षम बनाया।

मोदी ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, “डूमसेयर्स वर डूम्ड एंड इंडिया ब्लूम्ड… येट अगेन!” यानी जिन लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर निराशावादी अनुमान थे, वे एक बार फिर गलत साबित हुए और भारत ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया।

India’s exemplary GDP growth of 7.8% during Q1 of FY 2026-27 is a herculean feat.



The collective strength of our people ensured India delivered such growth despite oil price shocks and supply chain issues in the midst of global uncertainties.



Doomsayers were doomed and India… — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2026

एक साल में 6.9 से बढ़कर 7.8 प्रतिशत हुई जीडीपी वृद्धि

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। एक साल पहले इसी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी। यानी सालाना आधार पर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में सुधार दर्ज किया गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी का अनुमान 81.36 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में यह 75.46 लाख करोड़ रुपये था।

वैश्विक चुनौतियों के बीच कायम रही विकास की रफ्तार

MoSPI ने कहा कि “भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विकास की गति को बनाए रखने में सफल रही है।” सरकार के आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल कीमतों, सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों और व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रभावित रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी पोस्ट में इन्हीं चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।

नॉमिनल जीडीपी भी 10.3 प्रतिशत बढ़ी

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में मौजूदा कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी 88.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह 80 लाख करोड़ रुपये थी। इस आधार पर नॉमिनल जीडीपी में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव और सुरक्षा हालात के बीच दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।