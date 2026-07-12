जिस हाइड्रोजन ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार था, उसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने इसे बनाया है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन के रिसर्च डिज़ाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (RDSO) ने कई ट्रायल किए हैं। मई 2026 में रेलवे बोर्ड (RB) ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेनसेट को शुरू करने की मंज़ूरी दी थी।

22 मई 2026 को RDSO और पूर्वोतर रेलवे को लिखे एक पत्र में RB ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने के लिए अपनी मंज़ूरी दी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्वोतर रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई, 2026 को लॉन्च होने की संभावना है।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जानें 6 बातें

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी

देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी। 89 किमी लंबा यह हिस्सा नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के कंट्रोल में आता है। जींद और सोनीपत के बीच अपनी यात्रा के दौरान, हाइड्रोजन ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेरी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभरा, लाठ, मोहना हरियाणा और बड़वासनी स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन नंबर 74010/74009 के तौर पर चलेगी।

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन 75 किमी की स्पीड से चलेगी

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 75 किमी की स्पीड से चलेगी। 10-कार वाले इस ट्रेनसेट में दो ड्राइविंग पावर कार (DPCs) होंगी, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 1,200 kW होगी और साथ ही आठ पैसेंजर कोच भी होंगे। इसके लॉन्च के साथ यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनसेट और ब्रॉड गेज (BG) प्लेटफॉर्म पर सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन बन जाएगी।

भारत की हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर-डीज़ल DEMU से हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर तक

जैसा कि नाम से पता चलता है, जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। ट्रेन 1,200 KW हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, जो ट्रेन को चलाने के लिए पावर जेनरेट करेगा। यह हाइड्रोजन ट्रेन डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) रेक का बदला हुआ वर्जन है। एक बयान में रेलवे ने कहा, “डीज़ल (43 MJ/Kg) की तुलना में हाइड्रोजन एक हाई-एनर्जी-डेंसिटी फ्यूल (120 MJ/Kg) है, जिसका मेंटेनेंस कम है और कार्बन फुटप्रिंट मैनेज किया जा सकता है। प्रस्तावित हाइब्रिड पावर सिस्टम में, प्राइमरी एनर्जी सोर्स एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल (PEMFC) है और सेकेंडरी एनर्जी सोर्स एक बैटरी बैंक होगा जो एवरेज और पीक पावर की ज़रूरतों को पूरा करेगा।”

हाइड्रोजन ट्रेन से सिर्फ़ पानी की भाप निकलती है

रेल मंत्रालय के मुताबिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन से जुड़े केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाती है। इस प्रोसेस से सिर्फ़ पानी की भाप निकलती है, जो इसे पुराने फॉसिल फ्यूल-बेस्ड ट्रैक्शन सिस्टम का एक साफ़ विकल्प बनाती है।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कैसे फ्यूल भरा जाएगा?

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेनसेट में फ्यूल भरने के लिए, हरियाणा के जींद में एक हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग फैसिलिटी बनाई गई है। इस फैसिलिटी को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) से कम्प्रेस्ड हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज और डिस्पेंसिंग के लिए लाइसेंस मिला है।

रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के लिए एक हाइड्रोजन कम्प्रेशन सिस्टम दिया गया है। साथ ही भरोसेमंद और फेल-सेफ काम करने के लिए ज़रूरी टेक्निकल सपोर्ट और ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स भी दिए गए हैं। एक स्टैंडबाय कंप्रेसर यूनिट का भी इंतज़ाम किया जा रहा है।

रेलवे ने कहा कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्पेंसिंग फैसिलिटी में लगे हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर समेत कई सेफ्टी सेंसर की रेगुलर जांच और सफाई की जाएगी ताकि धूल जमा न हो और सुरक्षित ऑपरेशन हो सके।

भारत ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेन की रेस में शामिल

इसके लॉन्च के साथ भारत जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो साफ़ रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की खोज कर रहे हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी एक हाइड्रोजन ट्रेन दिखाई। हालाँकि, इसे नैरो-गेज (NG) रेलवे नेटवर्क के लिए बनाया गया था।

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