तमिलनाडु में सरकारी लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई किताबों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने आरोप लगाया है कि पिछली DMK सरकार के कार्यकाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई फर्जी किताबें सरकारी पुस्तकालयों में खरीदी गईं। उन्होंने इसे ‘भारत का पहला AI घोटाला’ करार दिया है। मंत्री ने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस से शिकायत की है और पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाने का ऐलान किया है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब तमिल उपन्यासकार पेरुमल मुरुगन ने कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में रखी कुछ महंगी किताबों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने एक लेख में बताया कि इन किताबों में बुनियादी गलतियां, इतिहास से जुड़े संदिग्ध दावे और ऐसे लेखकों के नाम शामिल हैं, जिनके बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही।

कई सरकारी लाइब्रेरी तक पहुंचीं विवादित किताबें

स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना और जनसंपर्क मंत्री ए राजमोहन ने शनिवार को दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि यह मामला सिर्फ कोयंबटूर की एक लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, अगलविलक्कु पब्लिशिंग हाउस की ओर से प्रकाशित ऐसी किताबें चेन्नई की कॉनेमारा लाइब्रेरी और मदुरै की कलैग्नार लाइब्रेरी समेत कई अन्य सरकारी पुस्तकालयों में भी पहुंचाई गई हैं।

मंत्री ने तिरुचि, सेलम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली की लाइब्रेरी में भी किताबों की खरीद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ई-बुक्स के लिए करीब 5 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए थे। हालांकि, उन्होंने कथित घोटाले से सरकारी खजाने को हुए कुल नुकसान का कोई पुख्ता आंकड़ा पेश नहीं किया।

राजमोहन ने बताया कि विभाग ने मामले में एंटी-करप्शन पुलिस से केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार विवादित किताबों पर खर्च किए गए एक-एक रुपये की वसूली करने की कोशिश करेगी।

किताबों में मिलीं बुनियादी गलतियां, लेखकों के नाम पर भी सवाल

मंत्री ने अपने आरोपों के समर्थन में ‘नालडियार: ए गाइड टू लाइफ’ नाम की किताब का उदाहरण दिया। इस किताब को पेरुमल मुरुगन ने भी अपनी टिप्पणी में गलतियों के लिए आलोचना का विषय बनाया था। राजमोहन के मुताबिक, इसमें तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचना ‘नालडियार’ को किसी एक कवि और दार्शनिक की रचना के रूप में पेश किया गया है, जबकि यह कई कवियों के छंदों का संग्रह है।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी के दौरान ऐसी किताब पढ़ता है और उसमें दी गई गलत जानकारी को अपने उत्तर में लिख देता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

राजमोहन ने कुछ ऐसे लेखकों के नाम भी पढ़कर सुनाए, जिनकी किताबें कथित तौर पर लाइब्रेरी में खरीदी गई थीं। इनमें थमराई मुरली, थमराई रवि, थमराई पन्नीर, कमलाम्बल करुणानिधि और पवित्रा करुणानिधि जैसे नाम शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नामों के तहत किताबें तैयार की गईं और लेखकों की पहचान को लेकर गंभीर सवाल हैं।

मंत्री ने यहां तक कहा कि अगर कोई इन लेखकों में से किसी एक को ढूंढकर सामने लाता है, तो उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह इनमें से किसी लेखक को सामने लाते हैं, तो उन्हें मेडल दिया जाएगा।

AI से तैयार की गईं किताबें? मंत्री ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप

राजमोहन ने आरोप लगाया कि अलग-अलग लेखकों की सामग्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से मिलाकर नई किताबें तैयार की गईं। उन्होंने इस कथित गड़बड़ी की तुलना नकली नोट छापने से की और इसे ‘भारत का पहला AI घोटाला’ बताया।

हालांकि, मंत्री ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई विस्तृत तकनीकी सबूत पेश नहीं किया कि विवादित किताबें AI की मदद से ही तैयार की गई थीं।

उन्होंने राज्य की सभी सरकारी लाइब्रेरी को निर्देश दिया कि अगलविलक्कु पब्लिशिंग हाउस से आई किताबों को अलग-अलग डिब्बों में रखकर सुरक्षित किया जाए, ताकि जांच के दौरान उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।

इसके अलावा, उन्होंने लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन से लाइब्रेरी भवनों के निर्माण की भी जांच करने को कहा। उन्होंने आशंका जताई कि किताबों की खरीद में कथित अनियमितताओं के अलावा लाइब्रेरी भवनों के निर्माण में भी गड़बड़ी हुई हो सकती है। साथ ही, उन्होंने इमारतों की मजबूती और सुरक्षा की जांच की मांग की। हालांकि, इस संबंध में भी उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।

DMK ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित, स्वतंत्र जांच की मांग

दूसरी ओर, DMK ने सरकार के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। पार्टी के पूर्व मंत्री और विधानसभा में सचेतक गोवी चेझियन ने कहा कि पिछली सरकार ने किताबों की खरीद के लिए पारदर्शी नीति बनाई थी। इसके तहत किताबों के चयन और खरीद की सिफारिश करने के लिए एक समिति भी गठित की गई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि इस समिति में उपन्यासकार पेरुमल मुरुगन खुद शामिल थे। चेझियन ने सवाल उठाया कि सरकार बदलने के बाद ही यह विवाद क्यों सामने आया और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है?

उन्होंने सरकार से विवादित किताबों, उनके लेखकों और उन्हें प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर किसी तरह की अनियमितता हुई है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं, राजमोहन ने DMK से छात्रों और पाठकों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी नेता या अधिकारी जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि कई स्थापित प्रकाशकों ने शिकायत की थी कि पिछली सरकार ने उनकी किताबों की सिर्फ एक-एक कॉपी खरीदी, जबकि विवादित प्रकाशक की किताबें बड़ी संख्या में खरीदी गईं। फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और विवादित किताबों की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि सरकारी लाइब्रेरी की खरीद प्रक्रिया में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई।

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