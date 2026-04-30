बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक तस्वीर का एक अनुमान तो दिया, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये एग्जिट पोल ही हैं, ‘एग्जैक्ट पोल’ नहीं। यानी अंतिम नतीजों की जगह ये सिर्फ रुझान बताते हैं। और इन्हीं रुझानों से पांच बड़े संकेत उभरते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं।

पहला संदेश: राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की पकड़ पूरी तरह ढीली नहीं पड़ी है

इन एग्जिट पोल्स का सबसे अहम संकेत यही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अभी भी कई राज्यों में मुकाबले में बने हुए हैं। कुछ जगहों पर टक्कर कड़ी जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर गठबंधन अपनी राजनीतिक मौजूदगी और आधार बनाए रखने की स्थिति में दिख रहा है। यानी गिरावट की कहानी उतनी सीधी नहीं है, जितनी अक्सर मान ली जाती है।

दूसरा संदेश: एकतरफा लहरों का दौर अब पीछे छूटता दिख रहा है

इन पोल्स में किसी भी एक दल के पक्ष में कोई साफ, पूरी तरह से लहर नजर नहीं आती। ज्यादातर राज्यों में मुकाबला करीबी है, और कई जगह नतीजे बेहद कड़े दिख रहे हैं। यह साफ संकेत है कि भारतीय राजनीति अब ज्यादा बहुकोणीय, बंटी हुई और अनिश्चित हो चुकी है।

तीसरा संदेश: असम और पुडुचेरी में एनडीए का प्रभाव अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है

असम के लगभग सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स में एनडीए की बढ़त या वापसी की संभावना दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में भी स्थिति गठबंधन के पक्ष में मानी जा रही है। चाहे वह सत्ता में बने रहने की स्थिति में हो या वापसी की। यह इन क्षेत्रों में स्थिर राजनीतिक पकड़ की ओर इशारा करता है।

चौथा संदेश: पश्चिम बंगाल और केरल में तस्वीर अभी भी धुंधली है

पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद करीबी और दिलचस्प बना हुआ है। कुछ एग्जिट पोल्स एनडीए को बढ़त देते हैं, तो कुछ तृणमूल कांग्रेस को मजबूत स्थिति में बताते हैं। स्पष्ट बढ़त किसी के पक्ष में नहीं दिखती।

केरल में भी यही स्थिति है। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला इतना संतुलित है कि अलग-अलग पोल्स अलग-अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। यही अनिश्चितता बताती है कि यहां एग्जिट पोल्स की सीमाएं और ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं।

पांचवां संदेश: दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भूमिका सबसे मजबूत

तमिलनाडु के एग्जिट पोल्स लगभग एकमत होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की वापसी की संभावना की ओर इशारा करते हैं। यह फिर साबित करता है कि राज्य की राजनीति में स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय मुद्दे ही निर्णायक बने हुए हैं।

साथ ही, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईडीएमके) और बीजेपी गठबंधन को पीछे बताया जा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय दलों के लिए जमीन अब भी सीमित और चुनौतीपूर्ण है। इसी बीच अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) को ‘समीकरण बिगाड़ने वाली ताकत’ के रूप में देखा जा रहा है। भले ही उसे सत्ता की दौड़ में निर्णायक स्थिति में नहीं दिखाया गया हो, लेकिन वोट शेयर पर उसका प्रभाव भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

इन एग्जिट पोल्स से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत की राजनीति अब एक समान लहर से नहीं चल रही। कहीं स्पष्ट बढ़त के संकेत हैं, कहीं कड़ा मुकाबला है और कहीं पूरी अनिश्चितता बनी हुई है।

असम और पुडुचेरी में अपेक्षाकृत स्पष्ट रुझान, तमिलनाडु में मजबूत क्षेत्रीय पैटर्न, और पश्चिम बंगाल-केरल में टकराव, ये सब मिलकर बताते हैं कि देश की चुनावी तस्वीर अब पूरी तरह राज्य-विशेष हो चुकी है। और सबसे जरूरी बात यही है कि ये नतीजे अंतिम नहीं हैं। एग्जिट पोल्स दिशा दिखाते हैं, मंजिल नहीं। असली तस्वीर तो मतगणना के बाद ही साफ होती है।

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पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल्स को तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये अनुमान जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते और पहले भी कई बार गलत साबित हो चुके हैं। टीएमसी नेताओं ने दोहराया कि उनके लिए असली जनादेश केवल मतगणना के नतीजे हैं, न कि एग्जिट पोल। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक