India Energy Week 2023: ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत का कमिटमेंट और प्रयास पूरी दुनिया देख रही है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरा एक शहर है। मेरी तरह आप भी यहां के युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की जी-20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है।”

बेंगलुरु में इंडिय एनर्जी वीक का शुभारंभ (एएनआई फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन-कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की प्रतिबद्धता और प्रयास को पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा, “बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरा एक शहर है। मेरी तरह आप भी यहां के युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की जी-20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है।”

