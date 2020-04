पंजाब के गुरदासपुर में बारिश की वजह से अब गेहूं की कटाई में देरी आ रही है। किसानों का कहना है कि पहले लॉकडाउन की वजह से वे अपने घरों से नहीं निकल पाए। इसके बाद अब रुक-रुककर हो रही बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसे में फसल खराब हो सकती है।

Punjab:Wheat harvesting in Gurdaspur is delayed due to unseasonal rains in the region in the past few days,even as wheat procurement is underway in other parts of the state. Farmers say,"If it continues to rain,standing crop will be destroyed.Lockdown&rains hv affected us badly". pic.twitter.com/t7RIO55I2R