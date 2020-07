आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1088 डायल 104 और डायल 108 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई। कोरोना महामारी के मद्देनजर यह एंबुलेंस राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएं देंगी।

Vijayawada: Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy flags off a fleet of 1,088 vehicles of '108' and '104' ambulances for the urban and rural areas of the state respectively. pic.twitter.com/Waas7teBLV