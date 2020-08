जम्मू-कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश के रेड जोन इलाकों में सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दीं। सरकारी और निजी वाहनों को आवाजाही की छूट है, पर सभी व्यपारिक प्रतिष्ठानों के बंद होने की वजह से कहीं भीड़ नहीं जुटी। पुलिस भी बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग के लिए मुस्तैद नजर आई।

