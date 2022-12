India-China Tawang Clash पर रक्षा मंत्री का बयान खोखला, सदन में हो बहस- कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा पीएम मोदी क्यों नहीं बोलते

India-China Tensions: पी चिदंबरम ने सवाल किया कि हर घुसपैठ चीन की पसंद के समय, जगह और तारीख पर हुई है। तो, आप चीन को समय-समय पर ऐसी घुसपैठ करने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं?”

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (फाइल फोटो/ इंडियन एक्सप्रेस)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram