भारत-चीन के बीच मेजर जनरल स्तर पर बातचीत, मोदी-जिनपिंग की मुलाकात से पहले सीमा विवाद सुलझाने की बड़ी कोशिश

चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। मेजर-जनरल स्तर की बातचीत की गई है। ये मीटिंग मायने रखती है कयोंकि जल्द ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है।

भारत-चीन सीमा विवाद पर अहम बातचीत

भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद अभी भी जारी है। गलवान घटना के बाद से शुरू हुआ तनाव कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन कई मुद्दों पर क्योंकि असहमति है, ऐसे में विवाद वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। इस बीच शुक्रवार को भारत और चीन के बीच मेजर-जनरल स्तर की अहम बातचीत हुई है। इस बातचीत में पूर्वी लद्दाख के चुशुल और देपसांग इलाके को लेकर चल रहे गतिरोध पर चर्चा की गई।

