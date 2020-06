चीनी सैनिकों संग हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में चीन का जिक्र नहीं होने पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ‘गुमराह करने’ के बजाय उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए।

राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, अगर यह शहादत बहुत दर्दनाक है तो आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम क्यों नहीं लिया? दुख जताने में दो दिन का समय क्यों लगा? जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो क्यों रैलियां संबोधित कर रहे थे? आप क्यों छिप गए? पेड मीडिया सरकार की बजाए आर्मी को दोष क्यों दे रही है?

If it was so painful:

1. Why insult Indian Army by not naming China in your tweet?

2. Why take 2 days to condole?

3. Why address rallies as soldiers were being martyred?

4. Why hide and get the Army blamed by the crony media?

5. Why make paid-media blame Army instead of GOI? https://t.co/mpLpMRxwS7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2020