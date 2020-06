भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प को लेकर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के बयान को लेकर चर्चाएं अभी भी तेज हैं। विपक्ष ने जहां इस बयान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा हैं वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम मोदी का लिखित बयान जारी किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीवी पत्रकार राहुल कँवल कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने देश की जनता को बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते।

वीडियो में वह साथी पत्रकार राजदीप सरदेसाई से यह बात कहते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।@auscoot ने लिखा है मुझे माफ करिए लेकिन ये बिक गए हैं। @cgprasad ने लिखा है राहुल अब रिपब्लिक की राह पर हैं। @newspaperwallah ने लिखा है पैसा बोलता है कि पैसा बोलता है।@binishmammen ने लिखा है विडंबना है कि राहुल खुद आर्मी परिवार से आते हैं लेकिन वह बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं।

“The PM is speaking to the people of India. He can’t be lying.” – Rahul Kanwal’s innocence is as endearing as a pre-schooler. What’s he doing in a newsroom? pic.twitter.com/vaP60SKlq7

