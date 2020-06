India China Faceoff: सेना ने जारी की लद्दाख में शहीद 20 जवानों की सूची, जानें- जाबांजों के नाम

भारत और चीनी सेना के बीच सीमा पर सोमवार को हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों के नामों की सूची सेना ने जारी कर दी है। मंगलवार को शुरुआत में सेना ने कहा था कि इस हिंसक झड़प में तीन जवानों की जान गई है लेकिन देर शाम सेना ने दोबारा बयान जारी कर बताया कि सेना के 20 जवान इस हिंसक झड़प में शहीद हो गए।

शहीद जवानों में कर्नल बी संतोष बाबू, नायब सूबेदार नादूराम सोरेन, एसबी सब मंदीप सिंगज, एनडी सूबेदार सतनाम सिंह, हवलदार के पलानी, हवलदार सुनील कुमार, हवलदार बिपुल रॉय, एनके दीपक कुमार, सिपाही राजेश ओरंग, सिपाही कुंदन कुमार ओझा, सिपाही गणेश राम, सिपाही चंद्रकांता प्रधान, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरबिंदर, सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, सिपाही जय किशोर सिंह, सिपाही गणेश हांसदा का नाम शामिल है।

बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ ”हिंसक टकराव” के दौरान भारतीय सेना का एक अधिकारी समेत कुल 20 जवान शहीद हो गए। इस दौरान सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया था कि भारत और चीन की सेना के वरिष्ठ अधिकारी लद्दाख में तनाव कम करने के लिये बैठक कर रहे हैं।

Names of the 20 Indian Army personnel who lost their lives in the “violent face-off” with China in Galwan Valley, Ladakh. pic.twitter.com/GD5HFVr6U8

