लद्दाख में फिर सरगर्मी, चीनी हरकत देख सेना ने फौरन तैनात किए दो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर

लद्दाख में चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने दो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। भारत के इस कदम के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। भारत ने जिन दो चॉपर्स को एलएसी पर तैनात किया है वो अभी विधिवत तरीके से भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन उन्हें एयरस्पेस की सुरक्षा में तैनात कर दिया है।

एचएएल के अध्यक्ष आर माधवन ने कहा यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे एचएएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट और अद्वितीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। यह आत्मनिर्भर भारत की अहम भूमिका को भी दर्शाता है। लेह सेक्टर में अपने दो हेलिकॉप्टरों की तैनाती की जानकारी एचएएल ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी।

HAL produced two Light Combat Helicopters (LCH) have been deployed for operations at high altitude (Leh sector) at short notice to support IAF missions.@drajaykumar_ias @DefProdnIndia @SpokespersonMoD @PTI_News @gopalsutar pic.twitter.com/V3vLYVPFwR

— HAL (@HALHQBLR) August 12, 2020