PUBG Ban: भारत-चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ड्रैगन को एक और झटका दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PUBG मोबाइल गेम समेत कुछ 118 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इससे पहले 15 जून को गलवान घाटी में हुई भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था। प्रतिबंध की बात करें तो भारत सरकार सीमा विवाद के बीच अबतक कुल 224 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुकी है। PUBG के अलावा Baidu,APUS लॉन्चर प्रो जैसे ऐप पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।

कहा गया है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। बैन किए गए एप्स में APUS Launcher Pro- Theme, Live Wallpapers, Smart, APUS Launcher -Theme, Call Show, Wallpaper, HideApps, APUS Security -Antivirus, Phone security, Cleaner, APUS Turbo Cleaner 2020- Junk Cleaner, Anti-Virus, APUS Flashlight-Free & Bright, Cut Cut – Cut Out & Photo Background Editor, Baidu जैसे ऐप्स शामिल हैं।

देखें पूरी लिस्ट:

Government blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order: Govt of India

PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work & WeChat reading are among the banned mobile apps. pic.twitter.com/VWrg3WUnO8

— ANI (@ANI) September 2, 2020