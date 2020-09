भारत और चीन के बीच चार महीने से लद्दाख में तनाव जारी है। चीन अब तक बड़ी संख्या में सेना बुलाकर एलएसी पर तैनात कर चुका है। हालांकि, भारत के 29-30 अगस्त को हुए ऑपरेशन के बाद अब चीन की हर गतिविधि सेना की निगाहों में है। ट्विटर पर ओपन इंटेलिजेंस सोर्स @detresfa के मुताबिक चीन के सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिनमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें चीनी सैटलाइट Gaofen-2 की हैं। इनमें भारतीय कैंप दिखाए जा रहे हैं जो स्पांगुर गैप में ऊंचाई पर बैठे हैं हैं जबकि चीनी कैंप नीचे हैं।

Images allegedly taken by #China's Gaofen-2 satellite begin circulating chinese social media, showing #India's new camps sitting above the #SpanggurGap & #China's camps below it the image reaffirms action by the #IndianArmy Image two shows the line of sight India enjoys https://t.co/mWttLeOx51 pic.twitter.com/WQXShcOJTE