भारत और चीन ने लगभग छह साल बाद शनिवार को उत्तराखंड के लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला के माध्यम से पारंपरिक सीमा व्यापार फिर से शुरू कर दिया, जिससे कोविड-19 महामारी के बाद से बंद पड़े दो प्रमुख हिमालयी व्यापार मार्गों को बहाल कर दिया गया।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख में दोनों पक्षों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद, 16 व्यापारियों और चार सहायक कर्मचारियों का पहला जत्था बिना सामान के तिब्बत में प्रवेश कर गया। चीनी अधिकारियों ने तकलाकोट व्यापार बाजार में बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला देते हुए पहले जत्थे में केवल 20 लोगों को ही प्रवेश दिया और सभी व्यापारियों की विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी पहले से मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के पिछले व्यापारिक सत्र में भाग लेने वालों को प्राथमिकता दी जाए।

व्यापारी संघ ने उन व्यापारियों का चयन किया जिनका माल 2020 में व्यापार निलंबित होने के बाद तकलाकोट में फंसा रह गया था। धारचूला के एसडीएम और जिला व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने कहा कि उन व्यापारियों को प्राथमिकता दी गई जिन्होंने 2019 के व्यापारिक सत्र में भाग लिया था और अपना माल तकलाकोट में छोड़ दिया था।

इसी बीच, हिमाचल प्रदेश में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 16 भारतीय व्यापारियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 3,930 मीटर ऊंचे शिपकी ला दर्रे से होते हुए अपने घोड़ों के साथ तिब्बत के शिपकी गांव की ओर रवाना हुए।

कोविड महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार 1 जून को फिर से शुरू होने वाला था, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और व्यापारिक चौकी पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण इसमें देरी हुई।

शिपकी ला मार्ग जो 30 नवंबर तक खुला रहेगा। उसके माध्यम से व्यापार पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत जारी रहेगा। भारतीय व्यापारियों को सीमा पार 72 घंटे तक रहने की अनुमति होगी, जबकि गृह विभाग ने उनके पूर्ववृत्तों के सत्यापन के बाद 53 व्यापारियों को मंजूरी दे दी है।

भारतीय व्यापारियों को सूखे मेवे, मसाले, हस्तशिल्प और जड़ी-बूटियों सहित 36 श्रेणियों के सामान निर्यात करने की अनुमति दी गई है, जबकि चीनी व्यापारी पश्मीना, ऊन, याक के बाल, भेड़ की खाल, बकरी की खाल और चाइना क्ले सहित 20 श्रेणियों के सामान ला सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुल सूची में भारतीय पक्ष से 72 श्रेणियों और चीनी पक्ष से 30 श्रेणियों के व्यापार योग्य सामान शामिल हैं।

अमेरिका ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट; ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी; पश्चिम एशिया में चरम पर तनाव

अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि अगर सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती है तो वे पश्चिम एशिया छोड़ने पर विचार करें या जाने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत ज़ोरदार हमला करने की बात कही है। साथ ही कुवैत में ड्रोन हमलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास नई शिपिंग घटनाओं से इलाके में तनाव बढ़ गया है। पढ़ें पूरी खबर।