India-China Border News Live Updates: पीएम के लद्दाख दौरे के बाद चीन के पाकिस्तानी बोल, कहा- स्ट्रैटजिक गलतफहमी से दूर रहे हिन्दुस्तान, दो साल पहले PAK ने भी की थी ऐसी बात

अमेरिका में शुक्रवार को भारतीय मूल के लोगों ने चीन के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्कवेर पर प्रदर्शन किया। इसमें तिब्बती समुदाय और ताइवान मूल के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चीनी सामान के बायकॉट की अपील की साथ ही तिब्बत की स्वतंत्रता और ताइवान के पूरे समर्थन के भी नारे लगाए।

USA: Members of the Indian-American community, Tibetan community and Taiwanese-American community stage a demonstration at Times Square in New York, against China. The protestors also demanded for the boycott of Chinese products. pic.twitter.com/dQDLEs0ZkF