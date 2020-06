भारत और चीनी सेना के बीच सोमवार देर रात हुई खूनी झड़प में जान गंवाने वाले बिहार बटालियन के सिपाही जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। गुरुवार सुबह अंतिम संस्कार से पहले परिवारवालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग शहीद हुए सैनिक के अंतिम दर्शन में शामिल हुए।

Bihar: Family of Sepoy Jai Kishor Singh pay tribute to him and people gather at his residence, where his mortal remains have been brought. He lost his life in action in #GalwanValley of Ladakh on June 15-16. pic.twitter.com/CFq5npV5Ji