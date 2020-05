India-China border dispute: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार (29 मई, 2020) को भारत-चीन सीमा विवाद पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर सरकार की ‘चुप्पी’ से अटकलों को बल मिल रहा है और ऐसे में सरकार को सही स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से संकट के समय बड़े पैमाने पर अटकलों एवं अनिश्चितता को बल मिल रहा है। सरकार को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए और जो प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में देशवासियों को बताना चाहिए। कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस नेता ने कहा था कि भारत-चीन सीमा पर मौजूदा गतिरोध को लेकर पारदर्शिता की जरूरत है।

दरअसल पूर्वी लद्दाख में स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच पांच मई को झड़प हो गई और इसके बाद स्थानीय कमांडरों के बीच बैठक के बाद दोनों पक्षों में कुछ सहमति बन सकी। इस घटना में भारतीय और चीनी पक्ष के 100 सैनिक घायल हो गए थे। इस घटना पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। नौ मई को उत्तरी सिक्किम में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी।

The Government’s silence about the border situation with China is fueling massive speculation and uncertainty at a time of crisis.

GOI must come clean and tell India exactly what’s happening.

#ChinaIndiaFaceoff

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 29, 2020