पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान चीन का जिक्र ना होने की बात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त सुरक्षा जानकारों और रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत कर रही थीं। इस चर्चा में स्ट्रैटजिक स्टडीज के प्रोफेसर प्रो. ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण के बाद भी चीन ने घुसपैठ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को चीन की हरकतों के बारे में देश के लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट के समय लीडर को अपनी जनता को विश्वास में लेना चाहिए। वहीं इस चर्चा को लेकर रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर बरखा दत्त पर निशाना साधा है।

दरअसल, चेलानी बरखा दत्त के सवाल का जवाब दे रहे थे। दत्त का सवाल था कि क्या पीएम मोदी को भारत चीन विवाद को लेकर देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। चीन के साथ विवाद की बातों को देश के साथ साझा किया जाना चाहिए? चीन के साथ विवाद के निदान का ना सही पर सीमा की असल तस्वीर तो बतानी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है।

U are rattled bcoz @narendramodi hasn’t shared strategic secrets & u didn’t nominate his ministers to share the info with u which u could pass on to ur paymasters. Remain on Bharat Yatra. Nation is safe as long as u are away from borders & Delhi.

