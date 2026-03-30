Census 2027: 1 अप्रैल 2026 को जनगणना का पहला चरण इस बुधवार से शुरू होने वाला है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि जातिगत गणना इस प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान की जाएगी, जिसे जनसंख्या गणना के नाम से जाना जाता है।

दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेस में राष्ट्रीय जनगणना की दोहरी संरचना का विस्तार से वर्णन किया। इसमें पहला चरण आवास सूचीकरण और जनगणना, आवास की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और घरेलू संपत्तियों पर केंद्रित है, जो कि दूसरे चरण के लिए एक आधार प्रदान करता है।

दूसरे चरण में किन पर होगा फोकस?

जनसंख्या के दूसरे चरण में जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक मापदंडों पर डेटा प्रदान करता है, जिसमें प्रवासन और प्रजनन दर शामिल हैं। मृत्युंजय कुमार ने कहा, “जनगणना के दूसरे चरण के दौरान जाति गणना की जाएगी।”

क्या है पहले चरण की टाइमलाइन?

जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल से स्व-गणना के साथ होगी। इसके बाद 16 अप्रैल से नामित गणनाकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या सूचीकरण अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण को अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच पूरा करना है। जनगणना 2027 में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 784 जिले, 5,127 वैधानिक शहर, 4,580 जनगणना शहर और 6,39,902 गांव शामिल होंगे।

NPR पर कोई निर्णय नहीं

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेटेशन पर के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए नारायण ने कहा कि एनपीआर के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बंगाल में अधिसूचना न जारी होने को लेकर उठा सवाल

जब उनसे ये पूछा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक जनगणना की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की है तो उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल ने जनगणना की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की है। हमने इस मुद्दे को उनके सामने उठाया है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जो कि एक कानूनी आवश्यकता है। पहले चरण के लिए हमारे पास सितंबर 2026 तक का समय है।”

बता दें कि जनगणना केंद्र शासित प्रदेश का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में क्रमांक 69 पर सूचीबद्ध है। पिछले साल 16 जून को केंद्र ने एक अधिसूचना जारी कर 2027 की जनगणना कराने के अपने इरादे की घोषणा की थी।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (आरजीआई) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई है। हालांकि, लद्दाख और जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों सहित बर्फीले इलाकों के लिए तारीख 1 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है।

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