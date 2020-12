भारत ने बुधवार को दो पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण परिसर आइटीआर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने कहा कि दोनों परीक्षम कामयाब रहा। चीन से तनाव के बीच दोनों परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले 16 अक्टूबर को 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

वह पहली मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया था। यह मिसाइल एक हजार किलोग्राम तक अस्त्र ले जाने की क्षमता रखने के साथ सतह से सतह पर 500 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। एक महीने में ही भारत ने आठ नई और पुराने किस्म की मिसाइलों का सुबह और रात को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

India today carried out testfiring of two Prithvi-2 ballistic missiles off the coast of Odisha in Balasore. The trials of the DRDO-developed missiles were successful: Sources

