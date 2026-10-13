प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने इस बातचीत को ‘सकारात्मक और उपयोगी’ बताया। दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा समेत कई अहम क्षेत्रों में ठोस नतीजे हासिल करने पर सहमति जताई।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हुई बातचीत की जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि मार्क कार्नी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक और उपयोगी रही। दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों में बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में ठोस नतीजे हासिल करने पर सहमति जताई।

पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “मार्क कार्नी के साथ सकारात्मक और उपयोगी बातचीत हुई। हमने भारत-कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों सहित रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में ठोस नतीजे हासिल करने पर सहमति जताई। भारत और कनाडा मिलकर अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया बनाने में योगदान दे रहे हैं।”

व्यापार, ऊर्जा और तकनीक पर रहेगा जोर

दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, ऊर्जा और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, सुरक्षा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क को मजबूत करना भी साझेदारी का हिस्सा है।

इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, पीएम मोदी की पोस्ट में बातचीत के दौरान किसी नए समझौते या विशेष योजना की घोषणा नहीं की गई।

भारत-कनाडा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश

भारत और कनाडा के बीच हाल के महीनों में उच्चस्तरीय बातचीत और सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मार्च 2026 में मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत को आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा था।

पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच मंगलवार को हुई बातचीत भी इसी दिशा में एक कदम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि भारत-कनाडा संबंधों में बनी सकारात्मक गति को ठोस नतीजों में बदलने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: ‘जबसे राहुल कांग्रेस के मुख्य नेता बने, पार्टी लगातार हार रही’, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- नेता विपक्ष को आत्मनिरीक्षण की जरूरत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की हार का कारण SIR को बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।