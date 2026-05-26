भारत ने पाकिस्तान और चीन को जम्मू कश्मीर मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा, भारत का हमेशा से एक ही रुख रहा है और दोनों देशों को इसकी पूरा जानकारी है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है, है और हमेशा रहेगा।

MEA ने आगे कहा, “किसी अन्य देश के पास इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।”

CPEC का विरोध किया

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, “चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) की परियोजनाओं के संबंध में हम अन्य देशों द्वारा इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध और जबरदस्ती के कब्जे को मजबूत करने या उसे वैधता प्रदान करने के किसी भी कदम का पूरी दृढ़ता से विरोध और उसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि ऐसे कदम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लघंन करते हैं। यह बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप स बता दी गई है।”

दोनों के बीच कोई जल सीमा साझा नहीं होती- एमईए

MEA ने अपने बयान में आगे कहा, “हमने चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित सीमा पार जल संसाधन सहयोग के संदर्भ भी देखे हैं। चूंकि इन दोंनों देशों के बीच कोई सीमा साझा नहीं होती, ऐसे में तथाकथित सीमा पार जल संसाधन सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के तथाकथित सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है।”

पाकिस्तान और चीन ने बयान में क्या कहा?

पाकिस्तान और चीन से मंगलवार को साझा बयान जारी किया, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की 23 से 26 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पूरी हो गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग ने अलग-अलग पाक पीएम के साथ बातचीत की और दोनों पक्षों ने कहा कि वे चीन-पाकिस्तान हर मौसम में साथ रहने वाली रणनीतिक सहयोग साझेदारी को और गहरा करने पर एक नई व्यापक सहमति पर पहुंच गए हैं।

शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित समारोह में भी हिस्सा लिया।

चीन ने अलापा पाकिस्तान का राग

साझा बयान में दोनों देशों ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुटे ताजा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। चीन ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान यूएन चार्टर के अनुसार होना चाहिए।

साथ ही दोनों पक्षों ने सीमा-पार जल संसाधन सहयोग करने की भी तत्परता व्यक्त की। हालांकि दोनों पक्षों ने इस सहयोग का कोई विस्तृत ब्योरा नहीं दिया क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियां भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं।

यह भी पढ़ें: ‘दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करें?’, विदेश मंत्रालय ने नॉर्वे के पत्रकारों को दिया करारा जवाब

नॉर्वे के ओस्ले शहर में भारतीय अधिकारियों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भारतीय विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने नार्वे के पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया, “हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप भारत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने का वादा करते हैं” “क्या PM भारतीय प्रेस के मुश्किल सवालों के जवाब देंगे?” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें