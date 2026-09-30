INDIA गठबंधन की बैठक के बाद विपक्ष की ओर से 2 से 8 अक्टूबर 2026 के बीच देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च का आह्वान किया गया है। विपक्ष के इस ऐलान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष के ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च पर निशाना साधा।

शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान INDIA ब्लॉक के ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च को ‘परिवार बचाओ मार्च’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनावों में लगातार मिल रही हार के बाद आत्ममंथन करने की जगह देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं।

जिला स्तर पर रहेगा INDIA ब्लॉक का यह मार्च

बता दें कि INDIA गठबंधन ने बुधवार को दिल्ली में बैठक के बाद 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में जिला स्तर पर ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ निकालने का ऐलान किया है। विपक्ष के इसी मार्च के बीच में 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग तक मार्च करेगा और फिर अक्टूबर के ही दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा।

‘जनता परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी’

शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन के ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्षी दलों का यह मार्च लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि परिवारवाद की राजनीति को बचाने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी।

‘पुराने तरीकों से बाज नहीं आ रही कांग्रेस’

शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद लोगों को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी गलतियों पर विचार करेगी और जनता से माफी मांगेगी, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने तरीके से बाज नहीं आ रही और कांग्रेस का पुराना तरीका है अपनी राजनीतिक गलतियों के लिए माफी मांगने के बजाय भ्रम फैलाना, आज भी चुनावी प्रक्रिया तथा संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रही है।

‘बैठक शुरू होने से पहले ही मतभेद सामने आए थे’

केंद्रीय मंत्री ने INDIA गठबंधन की बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले ही उसके भीतर मतभेद सामने आ गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, डीएमके और आम आदमी पार्टी का इस मीटिंग से गायब होने का भी जिक्र किया। उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में वर्चुअली रूप से शामिल हुए। चौहान ने गठबंधन की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा, “एक दिल के हजार टुकड़े हो गए—कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा।”

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को कानून के तहत मिले संरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल ने बुधवार को पूछा कि ज्ञानेश कुमार को ‘आजीवन इम्युनिटी’ क्यों दी गई है? राहुल गांधी ने खुद ही इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…