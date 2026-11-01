INDIA Bloc Rally Live Updates: कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहा है। यह रैली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों और नागरिक समाज समूहों सहित सभी लोगों से इस रैली में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक आंदोलन बताया है। यह रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा है कि वे रैली में आएं और त्योहारों के इस मौसम में स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करके उनका समर्थन करें। 1 नवंबर को होने वाली इस रैली को कई दलों का समर्थन मिला है और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता भी शामिल होंगे।

इंडियन यूथ कांग्रेस ने बताया है कि रैली में शामिल होने वाले लोग सफेद कपड़े पहनकर ‘भूत’ (ghosts) का रूप धरेंगे। यह उन मतदाताओं का प्रतीक है, जिन्हें मतदाता सूची में कथित तौर पर ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है या सूची से हटा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तीन हजार से ज्यादा पुलिस अधिकारी और 10 हजार अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। इनका काम न केवल मैदान की निगरानी करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भीड़ वहां से बाहर निकलकर जंतर-मंतर की ओर न जाए।

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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रामलीला मैदान में विपक्ष के हल्लाबोल से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...