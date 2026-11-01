INDIA Bloc Rally Live Updates: कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहा है। यह रैली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों और नागरिक समाज समूहों सहित सभी लोगों से इस रैली में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक आंदोलन बताया है। यह रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा है कि वे रैली में आएं और त्योहारों के इस मौसम में स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करके उनका समर्थन करें। 1 नवंबर को होने वाली इस रैली को कई दलों का समर्थन मिला है और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता भी शामिल होंगे।
इंडियन यूथ कांग्रेस ने बताया है कि रैली में शामिल होने वाले लोग सफेद कपड़े पहनकर ‘भूत’ (ghosts) का रूप धरेंगे। यह उन मतदाताओं का प्रतीक है, जिन्हें मतदाता सूची में कथित तौर पर ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है या सूची से हटा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तीन हजार से ज्यादा पुलिस अधिकारी और 10 हजार अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। इनका काम न केवल मैदान की निगरानी करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भीड़ वहां से बाहर निकलकर जंतर-मंतर की ओर न जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रामलीला मैदान में विपक्ष के हल्लाबोल से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...
संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हैं- कांग्रेस सांसद
INDIA गठबंधन की मेगा रैली से पहले, कांग्रेस सांसद संजना जाटव कहती हैं, "आज हमारे लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा के लिए, देश भर से युवा और महिलाएं रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी के साथ-साथ, सभी सांसद और आम लोग हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हैं।"
आज की रैली ऐतिहासिक होने वाली है- उदित राज
रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मेगा रैली पर कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, "पहले 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली तो हो जाने दीजिए। इस रैली के बाद हालात कैसे बनते हैं, उसी के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ फैसले पहले ही लिए जा चुके हों, लेकिन उनका खुलासा इस रैली के बाद ही किया जाएगा। आज की रैली ऐतिहासिक होने वाली है। दिल्ली हर तरफ से जाम है। सरकार ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच नहीं जोड़े और न ही कोई विशेष ट्रेन चलाई, बल्कि हमारे अनुरोधों के बावजूद कई तरह की रुकावटें पैदा कीं; फिर भी आज रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली होगी..."
0 लाख लोगों की भीड़ देखकर कौन सा व्यापारी अपनी दुकान खोलेगा- श्याम रजक
आज होने वाली INDIA गठबंधन की रैली पर, JD(U) के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक कहते हैं, "सबसे पहले, मैं उस महान बुद्धिजीवी से पूछना चाहूंगा: जब आप कह रहे हैं कि 10 लाख लोग आएंगे, तो 10 लाख लोगों की भीड़ देखकर कौन सा व्यापारी अपनी दुकान खोलेगा, अपना सामान सजाएगा और उसे बेचेगा।"
इस देश में असल में केवल दो ही 'व्यापारी' हैं- संजय राउत
INDIA गठबंधन की मेगा रैली पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत कहते हैं, "लाखों लोग आ रहे हैं। उन्हें रोकने की काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वे जितना ज्यादा लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, भीड़ उतनी ही बड़ी होती जाएगी। लोग यहां पहुंचने के लिए सभी बैरिकेड्स तोड़ देंगे। वे सत्ता में बदलाव चाहते हैं। वे इस सरकार को नहीं चाहते। आज रामलीला मैदान में हम जो ताकत दिखाने जा रहे हैं, वह पूरे देश की ताकत है, न कि किसी एक पार्टी की। यह देश की ताकत है; इस देश की जनता वहां मौजूद होगी... दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की आंखों के सामने, इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते रहेंगे।"
वे आगे कहते हैं, "व्यापारियों के बीच कोई वास्तविक चिंता नहीं है; इस देश में असल में केवल दो ही 'व्यापारी' हैं - मोदी जी और शाह जी। उन्हें निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे आंदोलनों से उन्हें नुकसान होता है, तो होने दीजिए..."
INDIA गठबंधन आखिर एक गठबंधन के रूप में कहां दिखता है- यूपी के मंत्री
उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप कहते हैं, "INDIA गठबंधन आखिर एक गठबंधन के रूप में कहां दिखता है? वे अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, और खुद को बड़ा तथा दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे केवल दिल्ली की जनता को परेशान करते हैं, अफरा-तफरी फैलाते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हैं—अगर गठबंधन की रैलियों का यही मकसद है, तो देश की जनता इसे नकारती है, और इन रैलियों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।"
ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा- सीपीआई सांसद
CPI सांसद पी. संतोष कुमार कहते हैं, "आज रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की पार्टियों की एक विशाल रैली होगी। आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में इस दिन का विशेष महत्व है... इस रैली में दस लाख से ज़्यादा लोग शामिल होने जा रहे हैं... ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, क्योंकि जनसैलाब के इस दबाव को कोई नहीं झेल सकता..."
सीटीआई ने राहुल गांधी को लिखा चौथा लेटर
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने राहुल गांधी को अपना चौथा लेटर लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली से करीब 2.5 लाख दुकानें बंद हो सकती हैं और 10 km के दायरे में ट्रांसपोर्ट का काम रुक सकता है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि इस रुकावट से 20 मार्केट में 80% बिजनेस पर असर पड़ सकता है, जिससे दिवाली सीजन में होने वाला 10,000-12,000 करोड़ रुपये का डेली ट्रेड खतरे में पड़ सकता है, और कांग्रेस से यह पक्का करने की अपील की कि रैली से ट्रेडर्स की रोजी-रोटी पर असर न पड़े।
अखिलेश यादव के घर पर इकट्ठा हुए सपा कार्यकर्ता
समाजवादी पार्टी (SP) के कार्यकर्ता रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक रैली से पहले पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के घर पर इकट्ठा हुए।
लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं- डीके शिवकुमार
आज INDIA गठबंधन की रैली पर कर्नाटक के CM डी.के. शिवकुमार कहते हैं, "यह इस देश के मतदाताओं का कर्तव्य है। वोट देने का अधिकार, जीने का अधिकार है। लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। एक लोकतांत्रिक देश और एक लोकतांत्रिक पार्टी का काम मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। मेरी कामना है कि यह मार्च आगे बढ़े और पूरी तरह सफल हो। हर मतदाता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। आप जानते हैं कि उन्होंने कर्नाटक में किस तरह का मुद्दा खड़ा कर दिया था। वे लाखों मतदाताओं के नाम हटाना चाहते थे। हम इसके लिए लड़ेंगे।"
बीजेपी ने बोला हमला
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में वैचारिक रूप से प्रेरित तत्वों - जिन्हें उन्होंने "दिमागी नक्सल" (बौद्धिक या वैचारिक चरमपंथी) कहा - के खिलाफ चेतावनी दी है। भाजपा ने इन तत्वों पर आरोप लगाया कि वे 'विकसित भारत' की ओर देश की प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
रामलीला मैदान के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कट आउट लगाए गए
CEC ज्ञान कुमार और मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) के पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की मेगा रैली से पहले, रामलीला मैदान के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के कटआउट लगाए गए हैं।
विरोध-प्रदर्शन के नाम पर बाज़ारों को बर्बाद कर दिया है- दिलीप घोष
रामलीला मैदान में होने वाली रैली से पहले राहुल गांधी की अपील पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष कहते हैं, "इतने लंबे समय से, उन्होंने विरोध-प्रदर्शन के नाम पर बाज़ारों को बर्बाद कर दिया है और व्यापार को ठप कर दिया है। व्यापारी परेशान हैं। और अब, वे अचानक लोगों से खरीदारी करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन असल में खरीदारी करने कौन जाएगा? वे तो लोगों को वहां आने के लिए पैसे देते हैं! अगर वे सच में कुछ खरीदारी कर लें, तो यह यकीनन एक अच्छी बात होगी..."
हम पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं- डीसीपी सेंट्रल
आज होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली के बारे में, डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर कहते हैं, "हमने पूरे इलाके को 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों से कवर किया है। आयोजकों का अपना कंट्रोल रूम भी है और हम पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।"