दिल्ली का रामलीला मैदान आज होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली के लिए तैयार हो चुका है। विपक्षी पार्टियों को उम्मीद है कि इस रैली में 10 लाख लोग आएंगे। इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ को मैनेज करने के लिए 4,000 से ज्यादा लोगों को तैनात किया है।

इंडिया ब्लॉक की यह रैली कथित चुनावी गड़बड़ियों के विरोध में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए की जा रही है। यह लामबंदी विपक्ष के ‘वोट चोरी’ और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाने के आरोपों के बीच हो रही है।

रैली से पहले ‘चलो दिल्ली’ मार्च

इंडिया ब्लॉक के इस कार्यक्रम की शुरुआत आज दोपहर 12 बजे मिंटो रोड-कॉनॉट प्लेस जंक्शन से रामलीला मैदान तक ‘चलो दिल्ली’ नाम के मार्च से होगी। रामलीला मैदान पर रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।

इंडिया ब्लॉक के नेताओं के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से मार्च की शुरुआत तक खुली बसों में यात्रा करने की उम्मीद है। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं और समर्थकों के साथ-साथ स्टूडेंट ग्रुप और सिविल सोसाइटी संगठनों के भी एक साथ आने की उम्मीद है।इंडिया ब्लॉक ने स्टूडेंट्स, युवाओं, महिलाओं और वर्कर्स से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी और कई स्टूडेंट्स संगठनों ने भी इस रैली को अपना समर्थन दिया है।

सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिसकर्मी, 200 CCTV कैमरे

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 10 लाख तक लोगों के आने का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली पुलिस को लगभग 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि अधिकारियों का अनुमान है कि खाली होने पर ग्राउंड में 45,000 से 50,000 लोग बैठ सकते हैं। कुर्सियों, बाड़ों और रास्तों के साथ, इसकी कैपेसिटी घटकर लगभग 30,000 से 40,000 होने की उम्मीद है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को मैनेज करने के लिए बाहर एक्स्ट्रा जगह रखी जाएगी।

मार्च के रास्ते और जगह पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियों के साथ 4,000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात रहेंगे। रामलीला मैदान को 14 सिक्योरिटी जोन में बांटा गया है, हर जोन की देखरेख एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी करेगा। निगरानी के लिए 200 से ज्यादा CCTV कैमरे, ड्रोन और बॉडी-वॉर्न कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। इंतजामों पर नजर रखने के लिए मैदान के अंदर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।

दिल्ली की मुख्य सड़कों पर यातायात प्रतिबंध

दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक पर रोक रहेगी। ITO, दिल्ली गेट, राजघाट, अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट जैसे बड़े चौराहों पर ट्रैफिक डायवर्जन की योजना है। आने-जाने वालों को बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मिंटो रोड और देश बंधु गुप्ता रोड से बचने की सलाह दी गई है।

एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियां LNJP और GB पंत हॉस्पिटल तक पहुंच सकें, इसके लिए खास इंतज़ाम किए जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले पैसेंजर्स को भी अपनी यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रामलीला मैदान में रैली के लिए परमिशन मिल गई है, लेकिन मिंटो रोड-कॉनॉट प्लेस जंक्शन से प्रपोज़्ड जुलूस के लिए उसे कोई एप्लीकेशन नहीं मिला है।

CEC के प्रतीकात्मक ‘पब्लिक इंपीचमेंट’ के बाद रैली

यह रैली शनिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर INDIA ब्लॉक द्वारा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक सिंबॉलिक ‘पब्लिक इंपीचमेंट’ ऑर्गनाइज़ करने के बाद हो रही है। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने कार्यवाही की अध्यक्षता की, जबकि खड़गे ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के आरोपों की लिस्ट वाला एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पास होने से पहले राहुल गांधी ने आखिरी भाषण दिया।

विपक्षी पार्टियों के नेताओं, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और SIR एक्सरसाइज से प्रभावित लोगों ने कार्यवाही में हिस्सा लिया, जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स पर आधारित थी। प्रस्ताव में कुमार पर चुनावी गड़बड़ी में मदद करने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाने और चुनाव आयोग की आजादी को कमजोर करने का आरोप लगाया गया और उन्हें हटाने की मांग की गई।

‘प्रदर्शन कीजिए और साथ में थोड़ी खरीदारी भी…’, रामलीला मैदान में महारैली से पहले राहुल गांधी की अपील

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की विशाल रैली में शामिल होने वालों से अपील की है कि वे दिल्ली के बाजारों में जाकर त्योहारों की खरीदारी करें और स्थानीय दुकानदारों का समर्थन करें। व्यापार संघों ने आर्थिक कामकाज में संभावित रुकावटों को लेकर चिंता जताई थी, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि इस बड़े प्रदर्शन से व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें आर्थिक फायदा ही होगा और उनकी त्योहारों की बिक्री बढ़ेगी। पढ़ें पूरी खबर।