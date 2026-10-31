कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चुनाव आयोग चला रहे हैं।

खड़गे ने ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम में सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विपक्ष का ज्ञानेश कुमार से कोई निजी बैर नहीं है, बल्कि उसकी मांग है कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सत्ता बरकरार रखने के लिए साजिश रची है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

खड़गे ने कहा है कि विपक्ष देश के लोगों के मताधिकार तथा निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी की जा रही है। ‘जन महाभियोग’ खड़गे के 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर हो रहा है।

‘राजनीतिक दलों को तोड़ा, सरकारों को गिराया’

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “2014 से सत्ता हथियाने और उसे बनाए रखने के लिए हर मुमकिन साजिश रची गई है। इन्होंने सांसदों को चुराया है, राजनीतिक दलों को तोड़ा है, सरकारों को गिराया है और इलेक्टोरल बॉन्ड, ED तथा CBI का इस्तेमाल किया है और अब ये वोट चुरा रहे हैं।”

#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "Since 2014, every possible conspiracy has been hatched to seize and retain power. They have stolen MPs, broken up political… pic.twitter.com/rMJ8QtFtS4 — ANI (@ANI) October 31, 2026

इससे पहले यह कार्यक्रम शुक्रवार को होना था लेकिन बारिश के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि वह मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट है और वह संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए उसका आंदोलन जारी रहेगा।

रामलीला मैदान में रविवार को होगी रैली

एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली के लिए कांग्रेस और विपक्षी दल जुटे हुए हैं। लोगों के ठहरने की व्यवस्था, रैली स्थल का प्रबंधन, साफ-सफाई और सोशल मीडिया प्रबंधन समेत विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए समितियां बनाई गई हैं।

इंडिया गठबंधन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के विरोध ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह रैली निकाल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि रैली में 10 लाख लोग शामिल होंगे। इसमें दिल्ली-एनसीआर के अलावा कई राज्यों से भी लोगों के पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं को रामलीला मैदान तक लाने के लिए सैकड़ों बसों की व्यवस्था करने की भी योजना बनाई है।

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द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएमके संसदीय दल की बैठक में ज्ञानेश कुमार को उनके पद से तत्काल हटाने की मांग से जुड़ा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।