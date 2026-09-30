बुधवार यानी आज होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले मध्य दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाते हुए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर संदेश लिखे गए हैं।

होर्डिंग्स में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा है, “विदेशी धरती पर मस्ती में थे चूर, 59 दिन बिहार कैंपेन से रहे दूर। लेकिन जब जनता ने नतीजा सुनाया तो सवाल ECI पर उठाया। आए देर से इल्जाम घड़ी पर।”

एक अन्य होर्डिंग में सपा चीफ अखिलेश यादव की फोटो लिखी है, जिसमें लिखा है, “2022 हार के बाद- EC ने वोट काट दिए।” इसके अलावा राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं के भी पोस्टर लगाए गए हैं।

बता दें, एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित निर्णयों पर विवाद को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेता अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। विपक्षी दल मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

निर्धारित बैठक के बारे में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी बैठक में भाग लेगी। इस बैठक में सपा चीफ भाग लेंगे या फिर किसी महासचिव को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ और संविधान के पक्ष में पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं।

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े आरोपों के बाद उनके पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पार्टी ने कुमार को हटाने, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को निलंबित करने और मतदाता सूची से अब तक हटाए गए 13.30 करोड़ नामों को बहाल करने की अपनी मांग को दोहराया। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियों के नेताओं के बैठक में भाग लेने की संभावना है।

कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बैठक में उपस्थित रहने की संभावना है। समाजवादी पार्टी की ओर से हरेंद्र मलिक के उपस्थित होने की उम्मीद है, जबकि टीएमसी नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भी शामिल होने की संभावना है।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सहित कई नेताओं के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल होने की संभावना है। वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के भी वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की उम्मीद है।

इस बैठक में एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले, सीपीएम नेता एमए बेबी, सीपीआई नेता डी राजा और सीपीआई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के भी शामिल होने की संभावना है। अन्य नेताओं में आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन, आईयूएमएल नेता सादिक थंगल, वीसीके प्रमुख थिरुमावलवन और एमडीएमके नेता डी वाइको के शामिल होने की उम्मीद है। राज्यसभा के स्वतंत्र सांसद कपिल सिबल के भी इंडिया ब्लॉक की बैठक में उपस्थित रहने की उम्मीद है।

‘मुझ पर भरोसा करना शुरू करें…’, CWC बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से क्या कहा?

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मंगलवार को कई दिलचस्प पल देखने को मिले। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए पार्टी के भीतर उनके रुख पर सवाल उठाने वाले नेताओं को संदेश दिया। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत भी हुई। दूसरी ओर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के साथ पर्दे के पीछे बातचीत शुरू करने की सलाह दी। पढ़ें पूरी खबर।