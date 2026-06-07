India Bloc Meeting: दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों की सोमवार को अहम बैठक होनी है। यह 15 अप्रैल को हुई पिछली बैठक से काफी ज्यादा अलग है। उस दौरान विपक्ष ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों और परिसीमन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मंथन का प्लान बनाया था। वहीं अब केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए ये सभी राजनीतिक दल एक साथ अहम बातचीत करने वाले हैं।

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद विपक्ष काफी कमजोर हो गया है और राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव आया है। इस बार की बैठक में डीएमके शामिल नहीं होगी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा था लेकिन हार के बाद डीएमके का साथ छोड़कर कांग्रेस टीवीके के साथ है और सरकार में शामिल है। इसके चलते ही डीएमके कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज हैं।

TMC इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सक्रिय

इंडिया गठबंधन में पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ टीएमसी सबसे ज्यादा आक्रामक रहती थी लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकता को पुख्ता करने के लिए पूर्व सीएम ममता बनर्जी काफी सक्रिय नजर आ रही है। उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी एकता के जरिए ही मोदी सरकार और बीजेपी को काउंटर किया जा सकता है।

तीखी बहस की संभावनाएं

विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि सोमवार की बैठक में तीखी बहस होने की संभावना है क्योंकि कुछ सदस्यों में असंतोष पनप रहा है। सीपीआई (एम) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कांग्रेस नेतृत्व के कामकाज के तरीके पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जेएमएम कांग्रेस से इस बात से नाराज है कि उसने झारखंड से इस महीने होने वाले दो राज्यसभा सीटों में से एक के लिए “एकतरफा” उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।

दूसरी ओर सीपीआई (एम) ने हाल ही में हुए केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं द्वारा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन पर किए गए हमलों पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है।

राहुल गांधी के खिलाफ सपा में भी नाराजगी

समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस विपक्ष की बैठक को लेकर कहा, “इस सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर स्पष्ट आक्रोश है, लेकिन विपक्ष इसे चुनाव में भुनाने में सक्षम नहीं है। इस पर कल की बैठक में चर्चा होनी चाहिए और गठबंधन को एक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। अगर कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है, तो उसे सबको साथ लेकर चलना होगा।”

सपा नेता ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, “उसके (कांग्रेस) नेता यह कहकर शहर-शहर नहीं घूम सकते कि केवल कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। फिर इस गठबंधन का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहां है? डीएमके को दरकिनार करके कुछ मंत्री पद देना गठबंधन के लिए एक गलत कदम था और सभी पार्टियां स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से सावधान रहेंगी।”

किन मुद्दों पर होगी चर्चा

एक वामपंथी नेता ने कहा कि देश कई समस्याओं का सामना कर रहा है और विपक्षी दलों को बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “समन्वय की जिम्मेदारी किसकी है? यदि कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, तो उसे गुट के नेता की भूमिका निभानी होगी, न कि छोटी-मोटी राजनीति करनी होगी।”

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में एसआईआर, परिसीमन विधेयक, एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक, परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अप्रैल में परिसीमन विधेयक पारित कराने में सरकार की विफलता के बाद, अब वह इसे फिर से पेश करने और एक साथ चुनाव कराने संबंधी मसौदा कानून लाने का प्रयास कर सकती है।

DMK का साथ छोड़ना बड़ा झटका

विपक्षी गठबंधन के लिए डीएमके की अनुपस्थिति एक बड़ा झटका साबित होगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के साथ कांग्रेस के सरकार में शामिल होने के बाद डीएमके अपने पूर्व सहयोगी के साथ गठबंधन में जगह साझा करने को तैयार नहीं है। इससे आगे चलकर गठबंधन में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।

ममता बनर्जी समेत कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के कुछ गैर-सदस्यों ने डीएमके नेताओं से संपर्क साधा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक कांग्रेस नेता ने बताया कि टीवीके बैठक में शामिल नहीं होगी क्योंकि यह बैठक केवल संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाली पार्टियों के लिए है।

टीएमसी के रुख पर रहेगी नजर

विपक्षी दलों की यह बैठक कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इसमें ममता बनर्जी और उनके सहयोगी अभिषेक बनर्जी सुलह कराने की कोशिश करते नजर आएंगे। ममता बनर्जी परिवार को विधायकों और संभवतः सांसदों के एक बड़े वर्ग के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, जो अभिषेक से नाखुश हैं। वे गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।

इसके अलावा बताया जा रहा है कि वे टीएमसी संसदीय दल को तोड़ने के प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में हार के बाद से टीएमसी भारत गठबंधन के प्रति अधिक सुलह का रुख अपना रही है और भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए उसे गठबंधन के समर्थन की जरूरत होगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, “एक साझा उद्देश्य और स्पष्ट इरादे के साथ बैठक। भारत एकजुट। कई पार्टियां सौहार्द की भावना से मिलने के लिए उत्सुक हैं।” बताया जा रहा है कि ये इस बैठक में 23 पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं।

जयराम रमेश ने दिया बयान

वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा, “कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने निजी कारणों से इस बैठक में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्यों का कड़ा विरोध जताया है जो लाखों भारतीयों के मताधिकार को छीन रहे हैं, संविधान पर प्रतिदिन हमला कर रहे हैं, जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं पर हमले कर रहे हैं।”

जयराम रमेश ने कहा, “करोड़ों भारतीयों की आजीविका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार बढ़ती कीमतों के कारण परिवारों के बजट को बिगाड़ रहे हैं, लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को धोखा दे रहे हैं, निवेश के माहौल को खराब कर रहे हैं और अपनी विदेश नीति से राष्ट्रीय हित से समझौता कर रहे हैं।”

कौन-कौन होगा शामिल?

ममता बनर्जी परिवार के अलावा विपक्ष की बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव या मनोज झा, सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, सीपीआई के महासचिव डी राजा, सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल है।

इनके अलावा आईयूएमएल के पीके कुन्हालीकुट्टी, केरल कांग्रेस नेता जोस के मणि, आरएसपी प्रमुख एनके प्रेमचंद्रन, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले , वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन और एमडीएमके नेता वाइको शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहेंगे।