भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने अधिसूचना जारी कर निर्यात नीति में बदलाव करते हुए चीनी के निर्यात दर्जे को ‘Restricted’ (प्रतिबंधित) से बदलकर ‘Prohibited’ (पूर्ण प्रतिबंधित) कर दिया है।

13 मई 2026 को जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत चीनी की निर्यात नीति को ‘Restricted’ से बदलकर “Prohibited” कर दिया गया है। यह आदेश कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी – तीनों श्रेणियों पर लागू होगा।

हालांकि सरकार ने कुछ मामलों में छूट भी दी है। यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका को CXL और TRQ कोटा के तहत होने वाला निर्यात जारी रहेगा। इसके अलावा एडवांस ऑथराइज़ेशन स्कीम (AAS) के तहत होने वाले निर्यात और दूसरे देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए सरकार-से-सरकार (G2G) आधार पर भेजी जाने वाली खेपों को भी छूट दी गई है।

इसके अलावा जो खेपें पहले से निर्यात प्रक्रिया में शामिल हैं और एक्सपोर्ट पाइपलाइन में हैं, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।