भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और अपराध रोकने के लिए सांप और मगरमच्छ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ और सीमा पार होने वाले अपराधों को रोकने के लिए मगरमच्छ और सांप छोड़ने पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर सीमा पर तैनात बल की स्थानीय इकाइयों से राय मांगी गई है।

इस मुद्दे पर दिल्ली में बल के मुख्यालय में एकाधिक बार चर्चा भी हो चुकी है। सांप और मगरमच्छ जैसे रेंगने वाले जीवों को छोड़ने की व्यवहारिकता को लेकर मंथन अभी जारी है। भारत और बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 856 किलोमीटर हिस्सा अभी भी बिना बाड़ के है। घने जंगल और नदियों के कारण बाड़बंदी नहीं हो पा रही है। ऐसे में घुसपैठिए और अपराधी इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा का लगभग 856 किलोमीटर हिस्सा अभी भी बिना बाड़ के

अधिकारियों के मुताबिक, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने घने जंगलों और नदियों से होकर भारत में अपराधियों और घुसपैठियों के कई विशेष क्षेत्रों की पहचान की है। गृह मंत्रालय को सीमा सुरक्षा बल ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें लिखा है सीमा का लगभग 856 किलोमीटर हिस्सा अभी भी बिना बाड़ के है। इसका कारण घने जंगल और नदियों वाले इलाकों जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसी हिस्से से ज्यादातर घुसपैठ होती है। ऐसे में सांप और मगरमच्छ जैसे जीवों को छोड़ने की सलाह सामने आई है।

नदियों वाले इलाकों में रेंगने वाले जीवों को छोड़ना व्यावहारिक नहीं

अधिकारियों ने बताया, बीएसएफ ने प्रस्ताव दिया है कि बल को केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के अनुरूप अभियान संबंधी सफलता हासिल करने के लिए, नदियों वाले संवेदनशील इलाकों में सांप और मगरमच्छ जैसे रेंगने वाले जीवों को छोड़ने की व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि कई स्थानीय कमांडरों ने यह बात उठाई है कि नदियों वाले इलाकों में रेंगने वाले जीवों को छोड़ना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि सीमा के कई इलाकों में आबादी रहती है और बाढ़ के दौरान अगर ये जानवर वहां मौजूद हों तो स्थानीय लोगों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है।

सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह एक विचार था, जिस पर फरवरी में बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई थी। इस विचार का मकसद योजना की व्यावहारिकता का पता लगाना था। बल स्थानीय कमांडरों द्वारा भेजी गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहा है।’

भारत-बांग्लादेश सीमा पर पड़ोसी देश से घुसपैठ का खतरा

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस सीमा क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरणों और निगरानी गैजेट को तैनात करने के कई अन्य प्रस्ताव भी हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पड़ोसी देश से घुसपैठ का खतरा बना रहता है, साथ ही मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा नोटों और हथियारों व गोला-बारूद की तस्करी जैसे विभिन्न सीमा-पार अपराध भी होते रहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि कई स्थानीय कमांडरों ने यह बात उठाई है कि नदियों वाले इलाकों में रेंगने वाले जीवों को छोड़ना व्यावहारिक नहीं है। दूसरे अधिकारी ने बताया, सीमा क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अन्य प्रस्ताव भी हैं।

कम उम्र के बच्चों में हिंसा की प्रवृति बेहद खतरनाक

आजकल मामूली बातों पर विवाद जिस तरह हिंसक मोड़ ले रहे हैं, वह चिंता का विषय है। लोग अब छोटी-छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। ऐसी घटनाओं का अंत कई बार किसी की हत्या तक के रूप में सामने आता है। इस तरह के मामलों में नाबालिगों के भी शामिल पाए जाने से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें