भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कई अहम समझौते, PM नरेंद्र मोदी ने उठाया हिंदू मंदिरों पर हमलों का मुद्दा

मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, “भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं। मैं मई में क्वाड लीडर्स समिट के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित करने के लिए पीएम अल्बनीज को धन्यवाद देता हूं।” ”

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कई समझौते (PTI)

India Australia News: ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज इस समय भारत की यात्रा पर है। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में की जा रही तोड़फोड़ का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि मोदी ने कहा कि हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भारतीयों के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ हफ्तों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं। ऐसे खबर भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं। मैंने ये पीएम अल्बनीज के सामने रखा और उन्होंने मुझे किया है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है।” दोनों नेताओं ने क्या-क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय समझौते किए हैं जिसमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। Also Read IND vs AUS Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए, अश्विन ने 91 रन दे झटके 6 विकेट उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेसियों के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना के आदान-प्रदान और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की है। आज हमने विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन को विकसित करने के लिए भी आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि पीएम मोदी और मैं हमारे महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस साल इसे अंतिम रूप देने में सक्षम होंगे। हमने मालाबार अभ्यास पर भी चर्चा की जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष कर रहा है। भारत के विदेश सचिव ने दोनों नेताओं की मीटिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि PM मोदी और PM अल्बनीज ने बहुत स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किया और बहुत संतोष के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रणनीतिक और सुरक्षा डोमेन, महत्वपूर्ण खनिजों में नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव सहित कई क्षेत्रों में मजबूत सर्वांगीण प्रगति का उल्लेख किया। (इनपुट- ANI)

