दुनिया की तमाम उठापठक और अमेरिका-ईरान युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक खास तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर को लेकर तमाम एक्सपर्ट अपने-अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं।

दरअसल, यह तस्वीर द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है। दोनों नेता एक कार में सवार होकर भारत मंडपम में प्रदर्शनी के लिए जा रहे हैं।

इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस अहम सम्मेलन में दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर रहेंगी।

दोनों नेताओं की यह बैठक ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के शुरू होने से एक दिन पहले हुई है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत-रूस संबंध एक जटिल अंतरराष्ट्रीय माहौल से गुजर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन युद्ध, चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता और अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंध रणनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।

फिर भी, मोदी और पुतिन के बीच व्यक्तिगत संबंध उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहे हैं। इसका एक कारण रक्षा सौदों और राजनयिक बयानों से कहीं अधिक स्पष्ट हो सकता है। पिछले एक दशक में, दोनों नेताओं ने अनौपचारिक रूप से बातचीत और मेलजोल के लिए बार-बार निजी, अनौपचारिक समय निकाला है और धीरे-धीरे इसे अपने संबंधों की एक विशिष्ट विशेषता बना लिया।

मॉस्को की वो शाम जब मामला व्यक्तिगत लगने लगा

इस अनौपचारिक मुलाकात की जड़ें दिसंबर 2015 में देखी जा सकती हैं, जब मोदी वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को गए थे। पुतिन ने औपचारिक शिखर सम्मेलन का इंतजार किए बिना ही प्रधानमंत्री के साथ कुछ निजी समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने क्रेमलिन में मोदी से मुलाकात की और फिर मॉस्को के बाहर स्थित अपने आवास नोवो-ओगार्योवो में उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया।

क्रेमलिन ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया था और कहा कि इसमें कोई पत्रकार मौजूद नहीं था। यह दोनों नेताओं के बीच एक निजी बातचीत थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो इस मुलाकात को “रात्रि भोज पर दोस्ती का निर्माण” तक कह दिया था। यह आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि नोवो-ओगार्योवो मात्र एक सरकारी इमारत नहीं है। यह पुतिन का निजी कार्यालय है और वह स्थान है जहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं की निजी समारोहों में मेजबानी की है। मोदी को वहां ले जाने के निर्णय से संकेत मिलता है कि रूसी राष्ट्रपति आगामी औपचारिक शिखर सम्मेलन से अलग माहौल बनाना चाहते थे।

उस शाम ने एक महत्वपूर्ण मिसाल भी कायम की थी। दोनों नेता अपने प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी के बिना ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। इसका मतलब यह नहीं था कि वे केवल निजी मामलों पर ही बात कर रहे थे। इसके विपरीत, निजी बातचीत में अक्सर रणनीतिक प्रश्न शामिल होते थे। जो बात बदली वह थी उन प्रश्नों पर चर्चा करने का माहौल।

सोची ने अनौपचारिकता को प्रारूप बनाया

तीन साल बाद, पुतिन और मोदी ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। 21 मई, 2018 को, मोदी लोकप्रिय पर्यटन स्थल, खूबसूरत काला सागर रिसॉर्ट सोची गए, जिसे भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर उनकी पहली अनौपचारिक शिखर बैठक बताया।

वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के विपरीत यह किसी समझौतों की लंबी सूची या औपचारिक वार्ता एजेंडा पर आधारित नहीं था। नेताओं से अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर निजी तौर पर कई घंटे बातचीत करने की उम्मीद थी। प्रस्तावित चर्चाएं बिना किसी एजेंडा और औपचारिक, औपचारिक राजनयिक संरचना के थीं।

मोदी सुबह सोची पहुंचे। उन्होंने और पुतिन ने सीमित वार्ता की, जिसके बाद दोपहर का भोजन और आमने-सामने की बातचीत हुई। फिर उन्होंने मोया रूस एथनोग्राफिक सेंटर और सीरियस एजुकेशनल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने बोचारोव क्रीक से ओलंपिक पार्क की ओर काला सागर में नाव से यात्रा भी की।

नाव की सवारी बैठक की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन गई, लेकिन इसका महत्व तस्वीर से कहीं अधिक था। दोनों नेता अपने-अपने कार्यक्रमों के बीच आते-जाते भी बातचीत जारी रख सके, बजाय इसके कि वे हर मिनट को एक सुनियोजित शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का हिस्सा मानें। उन्होंने लगभग छह घंटे साथ बिताए। चर्चा के विषय मामूली नहीं थे। इनमें अफगानिस्तान, आतंकवाद, ईरान परमाणु समझौता और व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्थिति शामिल थी। अनौपचारिक माहौल का मतलब यह नहीं था कि गंभीर कूटनीति का अभाव था। बल्कि इसने औपचारिकताओं के बिना गंभीर कूटनीति को संभव बनाया।

एक और छोटी सी बात ने सबका ध्यान खींचा। जब मोदी जा रहे थे, तो पुतिन उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने गए। भारतीय अधिकारियों ने इस भाव को सहज बताया। मोदी के जाने से पहले दोनों नेताओं ने फिर से बात की। सोची सम्मेलन ने एक ऐसी बात स्थापित की जो आने वाले वर्षों में बार-बार दोहराई जाएगी। जब मोदी और पुतिन मिलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत जरूरी नहीं कि औपचारिक शिखर सम्मेलन की मेज पर ही हो।

“सोची की भावना” दिल्ली पहुंचीं

कुछ ही महीनों में यह प्रयोग दोहराया गया। पुतिन अक्टूबर 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे। औपचारिक कार्यक्रम से पहले, मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर उनके लिए एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। इस रात्रिभोज को सोची में हुई उनकी बातचीत की निरंतरता के रूप में देखा गया।

भारतीय अधिकारियों ने इस रिश्ते को एक लेन-देन से कहीं अधिक स्थायी बताया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों नेता दीर्घकालिक संबंधों के बारे में सोच रहे हैं। वह निजी रात्रिभोज इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह औपचारिक कार्यक्रम के साथ-साथ हुआ, न कि उसके स्थान पर। वार्षिक शिखर सम्मेलन में रक्षा, व्यापार और अन्य सरकारी मुद्दों पर चर्चा हुई। नेताओं ने बस अपने लिए एक और माध्यम बना लिया। इस समय तक, भारत-रूस कूटनीति और मोदी-पुतिन कूटनीति के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट होता जा रहा था।

व्लादिवोस्तोक ने इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप दिया

सितंबर 2019 में पूर्वी आर्थिक मंच और वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए मोदी की रूस यात्रा के दौरान भी यही सिलसिला जारी रहा। पुतिन व्यक्तिगत रूप से मोदी के साथ ज़्वेज़्दा जहाज निर्माण परिसर के दौरे पर गए। दोनों नेता नाव से परिसर तक गए, जिससे उन्हें औपचारिक सम्मेलन कक्ष से दूर कुछ समय बिताने का मौका मिला। मोदी ने बाद में कहा कि वे इसे बहुत प्रभावित हुए।

पुतिन ने मोदी के साथ एकांत रात्रिभोज भी किया। रूसी अधिकारियों ने ऐसी निजी बातचीत को नेताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं पर खुलकर और गोपनीय रूप से चर्चा करने का अवसर बताया। दो नेताओं का रात्रिभोज करना कोई असामान्य बात नहीं थी। असामान्य बात यह थी कि मोदी और पुतिन कितनी बार औपचारिक शिखर सम्मेलन के माहौल से अलग होने के अवसर तलाश रहे थे। यह रिश्ता अपनी एक अलग राह बना रहा था। एक निजी बातचीत, कुछ समय साथ यात्रा करना, भोजन, शायद कोई भ्रमण, और फिर आधिकारिक बैठक।

फिर यूक्रेन का मुद्दा आया, और इस निजी संपर्क का महत्व और बढ़ गया। यूक्रेन युद्ध ने इस रिश्ते के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा खड़ी कर दी। भारत ने रूस को अलग-थलग करने के पश्चिमी अभियान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मोदी ने भी पुतिन के युद्ध का समर्थन नहीं किया। सितंबर 2022 में समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी ने पुतिन से सार्वजनिक रूप से कहा कि “आज का युग युद्ध का नहीं है”। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से रूसी राष्ट्रपति के लिए एक सीधा संदेश माना गया। फिर भी इससे उनके संबंधों में कोई दरार नहीं आई। यहीं पर वर्षों की निजी बातचीत महत्वपूर्ण हो जाती है।

दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर भी सीधा संपर्क बनाए रखा। युद्ध के शुरुआती महीनों के दौरान, मोदी ने पुतिन से यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी के बारे में बात की और उनसे यूक्रेनी नेतृत्व के साथ सीधे बातचीत करने का आग्रह किया। इसलिए, यह संबंध असहमति की अनुपस्थिति पर आधारित नहीं था। यह असहमति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से लचीला होता जा रहा था।

नोवो-ओगारियोवो, 2024: पुतिन-मोदी

जुलाई 2024 में जब मोदी रूस गए, तो पुतिन ने निजी आवास पर मुलाकात की परंपरा को फिर से शुरू किया। क्रेमलिन में औपचारिक शिखर सम्मेलन से पहले, उन्होंने नोवो-ओगारियोवो में मोदी का स्वागत किया। पुतिन ने मोदी को “प्रिय मित्र” कहकर स्वागत किया। दोनों ने मोटर वाली गाड़ी में बैठकर एस्टेट का भ्रमण किया, अस्तबल देखे और घुड़दौड़ का प्रदर्शन देखा। इस अनौपचारिक संध्या के बाद ही अगले दिन आधिकारिक कार्यक्रम क्रेमलिन में ट्रांसफर हुआ।

ये विवरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों के संचालन के लिए इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं थी। पुतिन मोदी का सीधे क्रेमलिन में स्वागत कर सकते थे। दोनों सरकारें अपनी निर्धारित वार्ता कर सकती थीं और आगे बढ़ सकती थीं। इसके बजाय, पुतिन ने शाम मोदी को अपने आवास का भ्रमण कराने में बिताई।

इस अनौपचारिक माहौल में ठोस कूटनीति भी शामिल थी। दोनों ने यूक्रेन युद्ध, आर्थिक मुद्दों और रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों की समस्या पर चर्चा की। लेकिन ये बातचीत एक ऐसे वातावरण में हुई जो आधिकारिक शिखर सम्मेलन से बिल्कुल अलग था।

यह नोवो-ओगारियोवो में 2015 के रात्रिभोज का अधिक विकसित रूप था। पुतिन एक बार फिर मोदी को अपने निजी स्थान पर ले गए थे, लेकिन इस बार यह दौरा सहज था।

तियानजिन: जब कार्यक्रम को ही इंतजार करना पड़ा

सबसे दिलचस्प घटना सितंबर 2025 में तियानजिन में घटी। मोदी और पुतिन चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। पुतिन ने मोदी को अपनी प्रसिद्ध ऑरस लिमोसिन में द्विपक्षीय बैठक स्थल तक साथ चलने का निमंत्रण दिया। कार की यात्रा अपने आप में एक कहानी बन गई, क्योंकि दोनों नेता अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी बातचीत करते रहे।

वे औपचारिक कार्यक्रम के इंतजार के बावजूद लगभग 45 मिनट तक खड़ी कार में ही बैठे रहे और अपनी निजी बातचीत जारी रखी। यह यात्रा दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी का एक व्यापक प्रदर्शन थी। पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया, दोनों ने बातचीत शुरू की और गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी बातचीत जारी रही।

तियानजिन दोनों नेताओं के संबंधों के विकास में एक नया चरण था। सोची में, नेताओं ने जानबूझकर एक अनौपचारिक माहौल बनाया था, लेकिन तियानजिन में, अनौपचारिकता सहज प्रतीत हुई। कार प्रभावी रूप से एक और निजी कमरा बन गई थी।

तियानजिन की घटना को पुतिन और मोदी की एक रूसी लिमोसिन में साथ बैठे एक आकर्षक राजनयिक तस्वीर के रूप में आसानी से देखा जा सकता है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि तस्वीर के अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद क्या हुआ। वे पहुंच चुके थे और उनके अधिकारी निर्धारित द्विपक्षीय बैठक के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिर भी वे कार के अंदर ही बैठे रहे क्योंकि उनकी बातचीत जारी थी।

बातचीत का विषय भी महत्वपूर्ण था। पुतिन ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई अपनी चर्चाओं के बारे में जानकारी दी थी। इसलिए दोनों निजी तौर पर एक-दूसरे से मेलजोल बढ़ाने के लिए इस बैठक का उपयोग कर रहे थे, न कि केवल व्यक्तिगत सौहार्द का प्रदर्शन करने के लिए।

दिल्ली, 2025: जब पुतिन भारत आए

दिसंबर 2025 में जब पुतिन भारत आए, तो भारतीय धरती पर भी यही सिलसिला दोहराया गया। मोदी ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ कार में यात्रा की, जिसके बाद मोदी ने पुतिन को निजी रात्रिभोज दिया। पुतिन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा और रक्षा संबंधों को मजबूत करना था, लेकिन व्यक्तिगत स्वागत और निजी रात्रिभोज ने उस गर्मजोशी और अनौपचारिकता को रेखांकित किया जो उनकी मुलाकातों का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी।

इस रात्रिभोज में 2024 के नोवो-ओगारियोवो सम्मेलन के साथ एक विशेष समानता भी थी। पुतिन ने मॉस्को में अपने निजी आवास पर मोदी का स्वागत किया था और अब मोदी ने दिल्ली में पुतिन का स्वागत किया। तब तक, निजी आतिथ्य सत्कार द्विपक्षीय संबंधों का लगभग एक स्थापित दूसरा पहलू बन चुका था।

यह कोई साधारण कूटनीति नहीं

विश्व के कई नेता निजी रात्रिभोज करते हैं, लेकिन मोदी और पुतिन जिस तरीके निजी बातचीत का आयोजन करते हैं। वह वाकई शानदार है।

2015 में मॉस्को स्थित पुतिन के आवास पर देर रात का रात्रिभोज, 2018 में सोची में छह घंटे का अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, उसी वर्ष दिल्ली में निजी रात्रिभोज, 2019 में व्लादिवोस्तोक में नौका यात्रा और रात्रिभोज, 2024 में नोवो-ओगारियोवो में अनौपचारिक संध्या और 2025 में तियानजिन में पुतिन की कार के अंदर लंबी बातचीत ये सभी इसके उदाहरण हैं।

दोनों नेताओं के आयोजन स्थल बदलते रहे, लेकिन मूल विचार औपचारिक मेज से दूर हटकर निर्बाध बातचीत के लिए पर्याप्त समय प्राप्त करना था। इसका कूटनीतिक दृष्टि से बहुत महत्व है। औपचारिक वार्ताओं में अक्सर रुख तय होते हैं, जबकि निजी बातचीत से प्राथमिकताएं उजागर हो सकती हैं। एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संक्षिप्त विवरण का बचाव कर सकता है, जबकि एक नेता यह स्पष्ट कर सकता है कि वह वास्तव में किन बातों पर बातचीत करना चाहता है और किन पर नहीं।

यह भारत और रूस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि उनके हित काफी हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं, एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। भारत रूसी रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा चाहता है। साथ ही अपनी रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लाना चाहता है। रूस चाहता है कि भारत उसका प्रमुख साझेदार बना रहे, जबकि चीन के साथ उसके संबंध लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

भारत यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है, लेकिन मॉस्को को अलग-थलग करने के पश्चिमी प्रयासों में शामिल नहीं होना चाहता। ये ऐसी समस्याएं नहीं हैं जिनका समाधान किसी अन्य समझौते पर हस्ताक्षर करके किया जा सके। इनके लिए ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो हर असहमति को औपचारिक बातचीत का मुद्दा बनाए बिना एक-दूसरे को अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को भेंट की ‘तिरुक्कुरल’ का रूसी अनुवाद, जानें क्यों खास यह पुस्तक

देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बैठक की। भारत मंडपम में रूसी राष्ट्रपति के पहुंचते ही पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक पुस्तक भेंट की। यह पुस्तक रूस में अनुवाद किया गया है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, “मुझे उम्मीद है कि यह किताब हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी।” ‘तिरुक्कुरल’ तमिल भाषा में लिखी गई रचना है। इसे तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने लिखी थी, जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है। तिरुक्कुरल का हिंदी मतलब है पवित्र दोहे। इस पुस्तक का तमिल संस्कृति पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस पुस्तक की तुलना विश्व क प्रमुख धर्मों के महान ग्रंथों से की गई है। पढ़ें पूरी खबर।