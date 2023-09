‘LPG में पांच साल की लूट, आखिरी में छूट’, उद्धव ठाकरे बोले- हम मित्र-परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे

INDIA Alliance Meeting Mumbai: उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकता से विरोधियों में घबराहट है।

न्यूज डेस्क

INDIA Alliance Meeting Mumbai: मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। (फोटो सोर्स: ANI)

