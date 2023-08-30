Opposition INDIA Alliance: \u0935\u093f\u092a\u0915\u094d\u0937\u0940 \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u0915\u093e \u0936\u0947\u0921\u094d\u092f\u0942\u0932 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u0915\u093e \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928 31 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0914\u0930 1 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930 \u0915\u094b \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0902\u0924\u093e\u0915\u094d\u0930\u0942\u091c \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924 \u0917\u094d\u0930\u0948\u0902\u0921 \u0939\u092f\u093e\u0924 \u0939\u094b\u091f\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u093e \u0932\u094b\u0917\u094b \u092d\u0940 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092e\u0939\u093e \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u0905\u0918\u093e\u0921\u093c\u0940 (MVA) \u0915\u0940 \u092c\u0941\u0927\u0935\u093e\u0930 \u0936\u093e\u092e 4 \u092c\u091c\u0947 \u0938\u093e\u091d\u093e \u092a\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u093e\u0902\u092b\u094d\u0930\u0947\u0902\u0938 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0936\u0930\u0926 \u092a\u0935\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0938\u092e\u0947\u0924 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0938\u0947 \u0928\u093e\u0928\u093e \u092a\u091f\u094b\u0932\u0947 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094c\u0928-\u0915\u094c\u0928 \u0939\u094b\u0917\u093e \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932? \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u092e\u0932\u094d\u0932\u093f\u0915\u093e\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u0916\u0921\u093c\u0917\u0947, \u0938\u094b\u0928\u093f\u092f\u093e \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940, \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947, \u0936\u0930\u0926 \u092a\u0935\u093e\u0930, \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u0940\u090f\u092e \u0928\u0940\u0924\u0940\u0936 \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930, \u092a\u0936\u094d\u091a\u093f\u092e \u092c\u0902\u0917\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0938\u0940\u090f\u092e \u092e\u092e\u0924\u093e \u092c\u0928\u0930\u094d\u091c\u0940, \u0905\u0916\u093f\u0932\u0947\u0936 \u092f\u093e\u0926\u0935, \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u0940\u090f\u092e \u0905\u0930\u0935\u093f\u0902\u0926 \u0915\u0947\u091c\u0930\u0940\u0935\u093e\u0932 \u0938\u092e\u0947\u0924 26 \u0926\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0928\u0947\u0924\u093e \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 5 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u0940\u090f\u092e \u092d\u0940 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0902\u092f\u094b\u091c\u0915 \u0915\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u093e \u0910\u0932\u093e\u0928 \u092d\u0940 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0926\u0942\u0938\u0930\u0940 \u0924\u0930\u092b \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0915\u093e\u0932\u0940 \u0926\u0932 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0928\u094d\u092f\u094b\u0924\u093e \u092d\u0947\u091c\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0915\u093e\u0932\u0940 \u0926\u0932 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0938\u0947 \u0905\u092d\u0940 \u0907\u0938 \u092a\u0930 \u0915\u094b\u0908 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e? \u0936\u0947\u0921\u094d\u092f\u0942\u0932 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 31 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092e 6 \u092c\u091c\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0928\u0947\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u092d\u0940 \u0928\u0947\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0905\u0928\u094c\u092a\u091a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u0930\u093e\u0924 8 \u092c\u091c\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u0928\u0947\u0924\u093e \u0921\u093f\u0928\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0938\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 1 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930 \u0915\u094b \u0926\u094b\u092a\u0939\u0930 \u0915\u0930\u0940\u092c 1 \u092c\u091c\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u0928\u0947\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u092b\u094b\u091f\u094b \u0938\u0947\u0936\u0928 \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u0915\u093e \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0940 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u094b\u0917\u094b \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0947 \u0939\u0948 \u0936\u0947\u0921\u094d\u092f\u0942\u0932 30 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924, \u0936\u093e\u092e 4 \u092c\u091c\u0947- \u092e\u0939\u093e \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u0905\u0918\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0949\u0928\u094d\u092b\u094d\u0930\u0947\u0902\u093831 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924, \u0936\u093e\u092e 6 \u092c\u091c\u0947- \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0928\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u092431 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924, \u0936\u093e\u092e 6.30 \u092c\u091c\u0947- \u0905\u0928\u094c\u092a\u091a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u092c\u0948\u0920\u091531 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924, \u0930\u093e\u0924 8 \u092c\u091c\u0947- \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0915\u0940 \u092e\u0947\u091c\u092c\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093f\u0928\u09301 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930, \u0938\u0941\u092c\u0939 10.15 \u092c\u091c\u0947- \u0917\u094d\u0930\u0941\u092a \u092b\u094b\u091f\u094b \u0938\u0947\u0936\u09281 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930, \u0938\u0941\u092c\u0939 10.30-\u0926\u094b\u092a\u0939\u0930 2 \u092c\u091c\u0947 \u0924\u0915- \u0932\u094b\u0917\u094b \u0915\u093e \u0905\u0928\u093e\u0935\u0930\u0923 \u0914\u0930 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0948\u0920\u09151 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930, \u0926\u094b\u092a\u0939\u0930 2 \u092c\u091c\u0947- \u090f\u092e\u092a\u0940\u0938\u0940\u0938\u0940 \u0914\u0930 \u090f\u092e\u0906\u0930\u0938\u0940\u0938\u0940 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u092b \u0938\u0947 \u0932\u0902\u091a1 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930, \u0926\u094b\u092a\u0939\u0930 3.30 \u092c\u091c\u0947- \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0949\u0928\u094d\u092b\u094d\u0930\u0947\u0902\u0938