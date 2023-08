INDIA Alliance Meeting Schedule: इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या होगा? कौन-कौन होगा शामिल, मुंबई बैठक का जारी हुआ शेड्यूल

INDIA Alliance Mumbai Meeting: इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में गठबंधन का लोगो भी जारी किया जाएगा।

31 अगस्त मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। (Photo : PTI)

Opposition INDIA Alliance: विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली बैठक का शेड्यूल जारी हो गया है। इस बैठक का आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के सांताक्रूज स्थित ग्रैंड हयात होटल में किया जाएगा। इस बैठक में गठबंधन का लोगो भी जारी किया जा सकता है। इसके पहले महा विकास अघाड़ी (MVA) की बुधवार शाम 4 बजे साझा प्रेस कांफ्रेंस की जाएगी। इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कांग्रेस से नाना पटोले शामिल हो सकते हैं। बैठक में कौन-कौन होगा शामिल? बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 26 दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में 5 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। बैठक में संयोजक के नाम का ऐलान भी हो सकता है। दूसरी तरफ गठबंधन में शामिल होने के लिए अकाली दल को भी न्योता भेजा गया है। अकाली दल की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या रहेगा कार्यक्रम? शेड्यूल के मुताबिक 31 अगस्त को शाम 6 बजे से बैठक में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सभी नेताओं की अनौपचारिक बैठक होगी। रात 8 बजे सभी नेता डिनर में शामिल होंगे। इसका आयोजन उद्धव ठाकरे की ओर से किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे सभी नेताओं का फोटो सेशन होगा। इसके बाद बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसी बैठक में लोगो जारी किया जा सकता है। ये है शेड्यूल 30 अगस्त, शाम 4 बजे- महा विकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस

31 अगस्त, शाम 6 बजे- प्रतिनिधियों का स्वागत

31 अगस्त, शाम 6.30 बजे- अनौपचारिक बैठक

31 अगस्त, रात 8 बजे- उद्धव ठाकरे की मेजबानी में डिनर

1 सितंबर, सुबह 10.15 बजे- ग्रुप फोटो सेशन

1 सितंबर, सुबह 10.30-दोपहर 2 बजे तक- लोगो का अनावरण और इंडिया गठबंधन की बैठक

1 सितंबर, दोपहर 2 बजे- एमपीसीसी और एमआरसीसी की तरफ से लंच

1 सितंबर, दोपहर 3.30 बजे- इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Follow us on



instagram

telegram