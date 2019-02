पुलवामा हमले को 72 घंटे पूरे, अब तक मोदी सरकार ने उठाए हैं ये कदम

पुलवामा आतंकी हमले के 72 घंटे बात भारत ने पाकिस्तान की धरती पर फल-फूल रहे आतंक के कारोबार को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी खुले में घूम रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर पस्त पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने के लिए भारत ने व्यापक स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। गौरतलब है कि गुरूवार को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अदिल अहमद डार ने फिदायीन हमला किया था। जम्मू-कश्मीर हाईवे पर अदिल ने विस्फोटक से भरी गाड़ी से सुरक्षा बलों के बस में टक्कर मार दी। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जबकि कई बुरी तरह जख्मी हो गए। सुरक्षा बलों के काफिले में 87 बसें थीं, जिनमें 2,500 पैरामिलिट्री के जवान जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। इनमें से अधिकांश छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी जॉइन करने जा रहे थे।

P5 देशों से बातचीत और पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश: पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद से भारत ने 25 देशों के साथ बैठकें कीं। इनमें P5 राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल थे। इन देशों को भारत ने आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी और बताया कि आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की नीति का हिस्सा हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने तमाम देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और स्थिति से अवगत कराया। द इंडियन एक्सप्रेस ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों से बताया है कि भारत ने दुनिया के देशों को बताया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की ‘स्टेट पॉलिसी’ का हिस्सा है। उनका कहना है कि विदेश मंत्रालय पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करता रहेगा और पाकिस्तान में पनाह लिए जैश-ए-मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा।

आतंकी हमले की ब्रिटेन, फ्रांस और रूस द्वारा निंदा करने के अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ जंग में साथ खड़ा है। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वह अपनी धरती पर फल-फूल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि, इनका एक मात्र उद्देश्य हिंसा और आतंक कायम करना है। इस दौरान जैश सरगना अजहर मसूद का बचाव करने वाले चीन ने चुप्पी साध रखी है। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में चीन पाकिस्तान का इस वक्त सबसे करीबी देश है।

पाकिस्तान से हटा MNF का दर्जा और निर्यात पर बढ़ा 200% का शुल्क: पाकिस्तान समर्थित पुलवामा आतंकी हमले के बाद शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधि को पंगु बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई अमल में लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को 1996 से दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमफएन) का दर्जा छीन लिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत पाकिस्तान को दुनिया में अलग-थलग करके ही दम लेगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से निर्यात होने वाले सभी उत्पादों पर 200 फीसदी का कस्टम ड्यूटी लगा दिया है।

India has withdrawn MFN status to Pakistan after the Pulwama incident. Upon withdrawal, basic customs duty on all goods exported from Pakistan to India has been raised to 200% with immediate effect. #Pulwama

— Arun Jaitley (@arunjaitley) February 16, 2019