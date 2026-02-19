नरेंद्र मोदी- प्रधानमंत्री, भारत

इमैनुएल मैक्रों- राष्ट्रपति, फ्रांस

एंतोनियो गुटेरेस- महासचिव, संयुक्त राष्ट्र

सुंदर पिचाई- सीईओ, गूगल और अल्फाबेट इंक.

मुकेश अंबानी- चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज

सुनील भारती मित्तल- संस्थापक एवं चेयरमैन, भारती एंटरप्राइजेज

शांतनु नारायण- चेयरमैन एवं सीईओ, एडोबी

विशाल सिक्का- संस्थापक एवं सीईओ, वियानाई सिस्टम्स

नंदन नीलेकणी- सह-संस्थापक एवं चेयरमैन, इंफोसिस

डारियो अमोडेई- सीईओ, एंथ्रोपिक

रिशाद प्रेमजी- एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, विप्रो

सैम ऑल्टमैन- सीईओ, ओपनएआई

यान लेकन- एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एडवांस्ड मशीन इंटेलिजेंस लैब्स

ब्रैड स्मिथ- वाइस चेयर एवं प्रेसिडेंट, माइक्रोसॉफ्ट

डेमिस हसाबिस- सह-संस्थापक एवं सीईओ, गूगल डीपमाइंड

जुली स्वीट- सीईओ, एक्सेंचर

एलेक्जेंडर वैंग- चीफ एआई ऑफिसर, मेटा प्लेटफॉर्म्स

रॉय जैक्स- सीईओ, फिलिप्स

मार्टिन श्रोएटर- चेयरमैन एवं सीईओ, किंड्रिल

जीत अडानी- निदेशक, अदाणी डिजिटल लैब्स

ओलिवियर ब्लूम- ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक

आर्थर मेंश- सीईओ एवं सह-संस्थापक, मिस्ट्रल एआई

राजेश सुब्रमण्यम- चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फेडएक्स

विनोद खोसला- संस्थापक, खोसला वेंचर्स

निखिल अरोड़ा- सीईओ, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स

रवि कुमार एस- सीईओ, कॉग्निजेंट

रोशनी नादर मल्होत्रा- चेयरपर्सन, एचसीएल टेक्नोलॉजीज

सीना लॉसन-लमंत्री, पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोगो

नेजार पात्रिया- उपमंत्री, कम्युनिकेशंस एवं डिजिटल अफेयर्स, इंडोनेशिया

अमर तलात- मंत्री, कम्युनिकेशंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मिस्र

पाउला बोगांतेस ज़मोरा- मंत्री, विज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, कोस्टा रिका

ओमर सुल्तान अल ओलामा- राज्यमंत्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एवं रिमोट वर्क एप्लिकेशंस, संयुक्त अरब अमीरात

श्रीराम कृष्णन- सीनियर पॉलिसी एडवाइजर (एआई), व्हाइट हाउस

ऋषि सुनक

टोनी ब्लेयर- एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज

बेजुल सोमैया- मैनेजिंग डायरेक्टर, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स

सूर्या गांगुली- प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी

लार्स रेगर- एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एवं सीटीओ, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स

अमित जावेरी- प्रेसिडेंट, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सर्विसनाउ