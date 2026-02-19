Go to Live Updates

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (19 फरवरी 2026) को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की औपचारिक शुरुआत कर दी। उन्होंने 20 से ज्यादा देशों और 500 से ज्यादा एआई लीडर्स का भारत में स्वागत किया। भारत में हो रहे इस इम्पैक्ट को उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय बताया। भारत मंडपम में आयोजित हो रहे इस समिट के साथ यह मैसेज देने की उम्मीद है कि आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर वैश्विक चर्चाओं का नेतृत्व भारत किस तरह करना चाहता है।

उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और अपने संबोधन में उन्होंने सुरक्षित, निष्पक्ष और लोगों के हित में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया। समिट में प्रधानमंत्री लगभग दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले लीडर्स प्लेनरी सेशन में भी भाग लेंगे। इस सेशन में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और वैश्विक संस्थानों के शीर्ष अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी प्रमुख प्रायोरिटीज पर चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। मुकेश अंबानी, सैम ऑल्टमैन और मेटा के एलेक्जेंडर वैंग का भी कीनोट आज होगा।

चर्चा का मुख्य फोकस एआई से जुड़े नियम और विनियम, मजबूत डिजिटल बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना तथा एआई विकास के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना रहेगा। एआई इम्पैक्ट समिट में क्या-क्या होगा…

Live Updates
12:52 (IST) 19 Feb 2026

AI को सही दिशा देना सबकी जिम्मेदारी- पीएम

AI का सही इम्पैक्ट दुनिया पर दिखेगा। एआई को सही दिशा देना जिम्मेदारी। कोरोना काल में एआई की ताकत दिखी। पावर नहीं इम्पावर करना है। युग कोई भी रहा एथिक्स हमेशा केंद्र में रहे। भारत आज बड़ा कदम उठा रहा है। एआई को लेकर भारत की दिशा और विचार स्पष्ट- पीएम मोदी

12:50 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: AI को सही दिशा देना सबकी जिम्मेदारी- पीएम

AI को सही दिशा देना सबकी जिम्मेदारी। यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट आसान- पीएम मोदी

12:22 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: भारत बनेगा AI का महाशक्ति केंद्र

भारत विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का महाशक्ति केंद्र बनेगा: गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस

12:08 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: कौन-कौन ले रहा एआई समिट में हिस्सा?

भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले दुनियाभर के नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेई प्लेनकोविक, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो शामिल हैं।

11:46 (IST) 19 Feb 2026

ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ पीएम मोदी की ग्रुप फोटो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई।

इस मौके पर गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सैम ऑल्टमैन, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, मेटा के चीफ एआई ऑफिसर एलेक्जेंडर वैंग, और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं।

https://twitter.com/ANI/status/2024349307835732347

11:08 (IST) 19 Feb 2026
एआई समिट में अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई समिट में कहा कि सरकार भारतीय आईटी उद्योग के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण उत्पन्न चुनौतियों से अवगत है और प्रतिभाओं का कौशल बढ़ाने (अपस्किल) के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम कर रही है। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' 2026 के उद्घाटन सत्र में वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट में एक बड़ा नीतिगत बदलाव घोषित किया है जिसका उद्देश्य दुनिया के डेटा को भारत में आकर्षित करना, उन्हें यहीं संग्रहित और संसाधित करना तथा यहां से उच्च-मूल्य सेवाएं वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराना है।

10:52 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में पीएम मोदी

भारत के पास डायवर्सिटी, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सफल होता है, वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को भारत में डिजाइन और डिवेलप करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

10:51 (IST) 19 Feb 2026

तीन भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और टूल्स लॉन्च किए

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि इस समिट में तीन भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और टूल्स लॉन्च किए है। भारत चिप मेकिंग से लेकर सेमीकंडक्टर तक बना रहा है।

10:50 (IST) 19 Feb 2026

हूं भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भविष्य दिखता है- पीएम मोदी

हमें चिल्ड्रेन सेफ्टी के लिए और सजग होगा। एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। आज दुनिया में दो तरह के लोग है- एक जिन्हें एआई में डर दिखता है। और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भविष्य दिखता है।

10:50 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: पीएम मोदी लाइव

डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्टेन्ट पर ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए। ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या बनाया गया है। जैसे-जैसे एआई ज्यादा इमेज और वीडियो बना रहा है, वैसे-वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए यह जरूरी है कि टेक्नोलॉजी में यह शुरुआत से हो।

10:48 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में पीएम

भारत का MANAV विज़न के तहत बढ़ना जरूरी। यह विज़न कल्याण की वजह बनेगा। पारदर्शिता ही सबसे बड़ी सुरक्षा।

10:46 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में पीएम मोदी

हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं, एआई हमारे काम को और ज्यादा स्मार्ट, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, पेज बिल्ड करेंगे और बेहतर फैसला ले सकेंगे। ये इनोवेशन, ऐन्टरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका है- पीएम मोदी

10:44 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में पीएम मोदी

एआई को डेमोक्रेटाइज़ करना होगा। हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस दिशा में जाना है, इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे, वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा।

10:41 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates:'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'। यही हमारा बेंचमार्क है- पीएम

वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें यह भी देखना है कि आने वाली पीढ़ी के हाथों में हम क्या टेक्नोलॉजी सौंपकर जाएंगे। एआई एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, दिशाहीन हुई है तो डिस्रप्शन और सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। इसे मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील कैसे बनाएं, यही इस एआई समिट का मूल उद्देश्य है। भारत एआई को किस नज़र से देखता है, उसका स्पषट नज़रिया इसकी थीम में है। 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'। यही हमारा बेंचमार्क है।

10:38 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में पीएम मोदी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो सभ्यताओं को बदल देगा। आज जो हम सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे है वो इसके इम्पैक्ट का शुरुआती स्टेज है। यह मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। इसका स्केल अप्रत्याशित है। पहले टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट दिखने में दशकों लगते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है और व्यापक भी है। इसलिए हमें विज़न भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी निभानी है।

10:36 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में पीएम मोदी

मानव इतिहास में कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइन्ट आता है। और वो टर्निंग पॉइन्ट दिशा बदलता है। सोचने, काम करने के परिणाम बदलते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं, तब उसके वास्तविक परिणाम का आभास भी नहीं होता।

10:35 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: भारत सबसे बड़ा टेकपूल- पीएम

एआई समिट ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। भारत सबसे बड़ा टेकपूल भी है। इस समिट का भारत में होने गर्व की बात है। एआई समिट में आप सभी का स्वागत है।

10:34 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: पीएम मोदी लाइव

इस समिट में दुनिया के 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। समिट की सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। युवा जेनरेशन की उपस्थिति एक नया विश्वास पैदा करती है।

10:33 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में पीएम मोदी का संबोधन

AI समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पीएम बोले- भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है।

10:29 (IST) 19 Feb 2026

एआई समिट एक बड़ी उपलब्धि: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई समिट को एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इसमें 118 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऐसी मुख्य टेक्नोलॉजी बताया जो लोगों के काम करने और निर्णय लेने के तरीके को बदल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य एआई को सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है और इसके इस्तेमाल का विस्तार करना है ताकि आम नागरिक भी इसका लाभ उठा सकें।

10:25 (IST) 19 Feb 2026

AI वर्कफोर्स को देगी नया आकार: गूगल के सीईओ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निस्संदेह वर्कफोर्स को नया आकार देगी: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई शिखर सम्मेलन में कहा

10:23 (IST) 19 Feb 2026

AI Summit 2026 LIVE Updates: एआई समिट में सुंदर पिचाई

कोई भी टेक्नोलॉजी मुझे एआई से ज्यादा बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित नहीं करती; हम तेज प्रगति के कगार पर हैं, ऐसी नई खोजें जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को छलांग लगाने में मदद कर सकती हैं: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई

10:21 (IST) 19 Feb 2026

एआई समिट में आज कौन-कौन है स्पीकर्स?

नरेंद्र मोदी- प्रधानमंत्री, भारत

इमैनुएल मैक्रों- राष्ट्रपति, फ्रांस

एंतोनियो गुटेरेस- महासचिव, संयुक्त राष्ट्र

सुंदर पिचाई- सीईओ, गूगल और अल्फाबेट इंक.

मुकेश अंबानी- चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज

सुनील भारती मित्तल- संस्थापक एवं चेयरमैन, भारती एंटरप्राइजेज

शांतनु नारायण- चेयरमैन एवं सीईओ, एडोबी

विशाल सिक्का- संस्थापक एवं सीईओ, वियानाई सिस्टम्स

नंदन नीलेकणी- सह-संस्थापक एवं चेयरमैन, इंफोसिस

डारियो अमोडेई- सीईओ, एंथ्रोपिक

रिशाद प्रेमजी- एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, विप्रो

सैम ऑल्टमैन- सीईओ, ओपनएआई

यान लेकन- एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एडवांस्ड मशीन इंटेलिजेंस लैब्स

ब्रैड स्मिथ- वाइस चेयर एवं प्रेसिडेंट, माइक्रोसॉफ्ट

डेमिस हसाबिस- सह-संस्थापक एवं सीईओ, गूगल डीपमाइंड

जुली स्वीट- सीईओ, एक्सेंचर

एलेक्जेंडर वैंग- चीफ एआई ऑफिसर, मेटा प्लेटफॉर्म्स

रॉय जैक्स- सीईओ, फिलिप्स

मार्टिन श्रोएटर- चेयरमैन एवं सीईओ, किंड्रिल

जीत अडानी- निदेशक, अदाणी डिजिटल लैब्स

ओलिवियर ब्लूम- ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक

आर्थर मेंश- सीईओ एवं सह-संस्थापक, मिस्ट्रल एआई

राजेश सुब्रमण्यम- चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फेडएक्स

विनोद खोसला- संस्थापक, खोसला वेंचर्स

निखिल अरोड़ा- सीईओ, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स

रवि कुमार एस- सीईओ, कॉग्निजेंट

रोशनी नादर मल्होत्रा- चेयरपर्सन, एचसीएल टेक्नोलॉजीज

सीना लॉसन-लमंत्री, पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोगो

नेजार पात्रिया- उपमंत्री, कम्युनिकेशंस एवं डिजिटल अफेयर्स, इंडोनेशिया

अमर तलात- मंत्री, कम्युनिकेशंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मिस्र

पाउला बोगांतेस ज़मोरा- मंत्री, विज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, कोस्टा रिका

ओमर सुल्तान अल ओलामा- राज्यमंत्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एवं रिमोट वर्क एप्लिकेशंस, संयुक्त अरब अमीरात

श्रीराम कृष्णन- सीनियर पॉलिसी एडवाइजर (एआई), व्हाइट हाउस

ऋषि सुनक

टोनी ब्लेयर- एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज

बेजुल सोमैया- मैनेजिंग डायरेक्टर, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स

सूर्या गांगुली- प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी

लार्स रेगर- एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एवं सीटीओ, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स

अमित जावेरी- प्रेसिडेंट, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सर्विसनाउ

10:17 (IST) 19 Feb 2026
AI Summit 2026 LIVE Updates: दिल्ली के भारत मण्डपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा- भारत ने करोड़ों लोगों को डिजिटली सशक्त किया। भारत की डिजिटल यात्रा काफी शानदार रही है। एआई बहुत बड़ी क्रान्ति है।

10:14 (IST) 19 Feb 2026
AI Summit 2026 LIVE Updates: आज पीएम मोदी की कीनोट एड्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जल्द ही मुख्य भाषण (कीनोट एड्रेस) देंगे। प्रधानमंत्री के लगभग सुबह 10:40 बजे संबोधन देने की संभावना है।