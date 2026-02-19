दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई समिट को लेकर गुरुवार (19 फरवरी 2026) को बड़ी खबर आई। गेट्स फाउंडेशन के चेयरपर्सन और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स इस एआई समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर इस एआई समिट का उद्घाटन करेंगे और भाषण भी देंगे। लेकिन बिल गेट्स के कीनोट को रद्द कर दिया गया। उनकी जगह अब गेट्स फाउंडेशन की तरफ से अंकुर वोरा, अफ्रीका और इंडिया ऑफिस के अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करेंगे।

गेट्स फाउंडेशन ने X (twitter) पर लिखा कि यह फैसला समिट की मुख्य प्राथमिकताओं पर ध्यान बनाए रखने के इरादे से लिया गया है। बयान में जानकारी दी गई कि गेट्स फाउंडेशन भारत में स्वास्थ्य और विकास के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के अपने काम के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

दो दिन पहले साइट से हटाया गया था बिल गेट्स का नाम

बता दें कि एआई समिट 16 फरवरी से शुरू हुआ है और 21 फरवरी तक जारी रहेगा। 6 दिन तक चलने वाले इस समिट में बिल गेट्स के भाषण ना देने की खबर 17 फरवरी को भी आई थी। क्योंकि कीनोट स्पीकर्स की लिस्ट से बिल गेट्स का नाम हटा दिया गया था। लेकिन इसके बाद गेट्स फाउंडेशन की तरफ से साफ किया गया था कि बिल गेट्स का भाषण होगा और वो एआई समिट में हिस्सा ले रहे हैं।

आज से शुरू होगा एआई लीडरशिप समिट

एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मण्डपम में शुरू हो रहा है। आज औपचारिक तौर पर पीएम मोदी इस ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दुनियाभर के टेक लीडर्स का कीनोट होगा। यह सम्मेलन में एआई के फ्यूचर, अवसर और वैश्विक चुनौतियों पर फोकस है। इस समिट में दुनियाभर के पॉलिसीमेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर और टेक इंजीनियर्स हिस्सा ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9.40 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10.25 बजे अपना भाषण देंगे। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उद्घाटन मंच पर मौजूद रहेंगे और अपने विचार रखेंगे।

एआई इंपैक्ट समिट: भारत के लिए क्यों अहम है यह मौका

एआई आज प्रमुख और तेजी से व्यापक होती जा रही तकनीक है। वर्ष 2029 तक ‘डेटा स्टोरेज, कंप्यूटेशनल क्षमता और ऊर्जा आवश्यकताओं समेत इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में लगभग तीन ट्रिलियन डालर का निवेश होने का अनुमान है। अलबत्ता, एआई के सामाजिक-आर्थिक लाभों को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। भारत में हो रहे सम्मेलन में इनको लेकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर