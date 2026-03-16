पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट के कारण देशभर में LPG सिलेंडरों की कमी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में भारत की कुल एलपीजी खपत छह गुना बढ़ गई है। यह खपत 1998-99 में 446 टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) से बढ़कर 2025-26 में 2,754 टीएमटी हो गई है।

एलपीजी की खपत पर डेटा से पता चलता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्य कुल मिलाकर सबसे अधिक एलपीजी की खपत करते हैं। हालांकि ऐसे राज्यों में प्रत्येक परिवार शहरी आबादी वाले राज्यों की तुलना में प्रति माह कम एलपीजी की खपत करता है। 2000 और 2010 के दशकों में एलपीजी की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी गई जो प्रति वर्ष 8% से 11% के बीच रही।

पीएमयूवाई के 80% लाभार्थी ग्रामीण परिवार

साल 2016-17 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद, जिसके तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और रियायती सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं, एलपीजी की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.1% की वृद्धि दर रही लेकिन साल 2020 के बाद से खपत में वृद्धि धीमी हो गई है।

पहले, ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर जैसे ईंधन स्रोतों पर निर्भर रहते थे लेकिन पीएमयूवाई योजना की शुरुआत के बाद एलपीजी को खाना पकाने के ईंधन के रूप में अधिक अपनाया जाने लगा। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार, 2024 के अंत तक पीएमयूवाई के 80% लाभार्थी ग्रामीण परिवार थे।

भारत में 33.37 करोड़ एलपीजी ग्राहक

आज की तारीख में, भारत में 33.37 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं जिनमें 10.56 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन शामिल हैं। पीपीएसी के दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि मुख्य रूप से ग्रामीण और गरीब राज्यों में एलपीजी के सबसे अधिक उपभोक्ता हैं, विशेष रूप से पीएमयूवाई के तहत और कुल मासिक एलपीजी खपत भी सबसे अधिक है।

उत्तर प्रदेश में अकेले 4.87 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 1.88 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी शामिल हैं जो भारत के कुल एलपीजी उपभोक्ताओं का 15% हिस्सा है। अन्य राज्यों में जहां सबसे अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं, वे हैं महाराष्ट्र (3.2 करोड़), पश्चिम बंगाल (2.72 करोड़), तमिलनाडु (2.4 करोड़), बिहार (2.33 करोड़) और कर्नाटक (1.9 करोड़)।

यूपी में 1.88 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी

उज्ज्वला योजना के तहत, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 1.24 करोड़ लाभार्थी हैं, उसके बाद बिहार में 1.18 करोड़, मध्य प्रदेश में 89 लाख और राजस्थान में 74.3 लाख लाभार्थी हैं। इन सभी राज्यों में ग्रामीण परिवारों की संख्या इनकी कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 69.8% जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 77.7%, बंगाल में 68.1%, बिहार में 88.7%, मध्य प्रदेश में 72.4% और राजस्थान में 75.1% है।

प्रति परिवार एलपीजी की मासिक औसत खपत के विश्लेषण से पता चलता है कि शहरी उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ताओं की तुलना में कहीं अधिक खाना पकाने की गैस का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जहां दिल्ली के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में परिवार औसतन 11.4 किलोग्राम एलपीजी प्रति माह उपयोग करते हैं, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में, जहां अधिकांश आबादी ग्रामीण है, प्रति परिवार औसत मासिक खपत क्रमशः मात्र 6.7 किलोग्राम और 7.7 किलोग्राम है, यानी आधे सिलेंडर से भी कम।