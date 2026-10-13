आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में ही सरकार के बड़े फैसलों के खिलाफ विरोध की आवाजें दिल्ली की सड़कों तक पहुंचने लगी थीं। साल 1949 में हिंदू कोड बिल के विरोध में प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर जुटे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के एक अहम विधायी कदम पर सवाल उठाए। उस समय देश में पहली लोकसभा के चुनाव भी नहीं हुए थे और संसदीय लोकतंत्र अपनी शुरुआती अवस्था में था। हिंदू कोड बिल के विरोध ने परंपरा, सामाजिक सुधार और सरकार की भूमिका को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी।

करीब आठ दशक बाद जब दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के प्रमुख केंद्र रहे जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। तब उस दौर का यह आंदोलन एक बार फिर सवाल खड़ा करता है। आखिर आजादी के शुरुआती वर्षों में सरकार के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उठने वाली आवाजों और आज विरोध-प्रदर्शन के लिए उपलब्ध जगहों के बीच कितना फासला आ गया है?

क्यों हुआ था स्वतंत्र भारत का पहला विरोध-प्रदर्शन?

आजादी के शुरुआती वर्षों में ‘हिंदू कोड बिल’ देश की राजनीति और समाज के बीच एक बड़े टकराव का विषय बन गया था। डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में प्रस्तावित इस विधायी सुधार का उद्देश्य हिंदू परिवार कानूनों में बदलाव करना था। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से जुड़े प्रावधानों पर देश में तीखी बहस हुई। संसद के भीतर विरोध के साथ-साथ दिल्ली की सड़कों पर भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए।

स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में संसद के सामने केवल नए देश की शासन व्यवस्था चलाने की चुनौती नहीं थी। बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराओं और समानता के संवैधानिक आदर्शों के बीच संतुलन बनाने का सवाल भी था। हिंदू कोड बिल इसी बहस के केंद्र में था। इसने यह सवाल खड़ा किया कि क्या स्वतंत्र भारत की सरकार व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों में सुधार कर सकती है और अगर कर सकती है तो उस सुधार की सीमा क्या होनी चाहिए।

संसद के आधिकारिक इतिहास के मुताबिक, तत्कालीन कानून मंत्री डॉ. बी. आर. आम्बेडकर ने हिंदू समाज में सुधार के उद्देश्य से इस विधेयक को तैयार किया था। इसे 5 फरवरी 1951 को संसद में आगे की चर्चा के लिए लिया गया। हालांकि इसके प्रावधानों को लेकर सरकार और समाज के अलग-अलग वर्गों में मतभेद बने रहे।

हिंदू कोड बिल क्या था और इसका विरोध क्यों हुआ?

हिंदू कोड बिल किसी एक छोटे कानूनी बदलाव का प्रस्ताव नहीं था। इसका मकसद हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के विभिन्न हिस्सों को व्यवस्थित करना और उनमें सुधार करना था। इसके दायरे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे विषय आते थे।

उस दौर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रचलित सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे। विधेयक के समर्थकों का मानना था कि महिलाओं को परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार मिलने चाहिए और विवाह संबंधी कानूनों को नए सामाजिक आदर्शों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

वहीं दूसरी तरफ, विधेयक के विरोधियों का तर्क था कि इससे पारंपरिक हिंदू कानूनों और धार्मिक-सामाजिक व्यवस्थाओं में सरकारी दखल बढ़ेगा। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए वापस लेने की मांग की। इस तरह विवाद केवल कानून की धाराओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि परंपरा, धर्म, लैंगिक समानता और राज्य की विधायी शक्ति के प्रश्नों से जुड़ गया।

11 दिसंबर 1949 की सभा और संसद के बाहर प्रदर्शन

हिंदू कोड बिल के खिलाफ विरोध ने दिसंबर 1949 में दिल्ली में खास राजनीतिक रूप ले लिया। 11 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा आयोजित की गई जिसमें विधेयक के प्रावधानों की आलोचना की गई। अगले दिन 12 दिसंबर को जब विधेयक पर संसद में चर्चा फिर शुरू हुई तो करीब 500 प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर जमा हुए। इस दौरान विधेयक और नेहरू सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इसके अलावा, गांधी टोपी और पुतले जलाए जाने की भी खबरें भी सामने आई।

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देश में सामाजिक सुधार के सवाल पर राजनीतिक विरोध अब संसद के भीतर की बहस से निकलकर सार्वजनिक लामबंदी का रूप ले रहा था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार प्रस्तावित कानून को वापस ले। वहीं विधेयक के समर्थक इसे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार की दिशा में जरूरी कदम मान रहे थे।

हालांकि इस पूरे दौर में हुए प्रदर्शनों को एक ही दिन या एक ही घटना तक सीमित करके देखना उचित नहीं होगा। 1949 से 1951 के बीच विधेयक को लेकर संसद, राजनीतिक संगठनों और सामाजिक समूहों के बीच लगातार बहस और विरोध चलता रहा।

आम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के लिए क्यों अहम था यह विधेयक?

डॉ. बी. आर. आम्बेडकर के लिए हिंदू कोड बिल सामाजिक समानता और हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की व्यापक परियोजना का हिस्सा था। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जीवन में भी असमानताओं को दूर करने की जरूरत है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी विधेयक के सिद्धांतों के समर्थक थे। हालांकि, उन्हें संसद के भीतर और बाहर विरोध का सामना करना पड़ा। नेहरू के पत्राचार से स्पष्ट होता है कि सरकार विधेयक को पारित कराना चाहती थी, लेकिन राजनीतिक विरोध और संसदीय समय की सीमाएं उसके सामने चुनौती थीं।

विधेयक पर मतभेद केवल विपक्षी संगठनों तक सीमित नहीं थे। कांग्रेस के भीतर और तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठान के कुछ हिस्सों में भी इसके प्रावधानों को लेकर असहमति थी। यही वजह रही कि सरकार के समर्थन के बावजूद इसे मूल रूप में पारित कराना आसान नहीं हुआ।

संसद में विरोध, देरी और आम्बेडकर का इस्तीफा

हिंदू कोड बिल पर चर्चा कई वर्षों तक अलग-अलग चरणों में चलती रही। डॉ. आम्बेडकर ने अपने इस्तीफे के स्पष्टीकरण में विधेयक को लेकर संसद में हुई देरी और उसे पर्याप्त समय नहीं दिए जाने पर असंतोष जताया था। 1951 में विधेयक के भविष्य को लेकर सरकार के भीतर भी मतभेद सामने आए। आखिरकार व्यापक विधायी पैकेज उस समय पारित नहीं हो सका।

11 अक्टूबर 1951 को आम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे की घोषणा की। हिंदू कोड बिल को आगे बढ़ाने में मिली नाकामी उनके इस्तीफे से जुड़े प्रमुख मुद्दों में शामिल थी। हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे अन्य नीतिगत और राजनीतिक असहमतियां भी थीं। इसलिए इसे केवल इसी विधेयक का परिणाम मानना अधूरा होगा।

नहीं पारित हुआ मूल हिंदू कोड बिल

हिंदू कोड बिल का मूल और व्यापक स्वरूप 1951 में पारित नहीं हो पाया। इसके बाद इससे जुड़े सुधारों को अलग-अलग कानूनों के रूप में आगे बढ़ाया गया। 1955 और 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले चार प्रमुख कानून पारित हुए।

– हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: हिंदू विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया।

हिंदू विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया। – हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए।

संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए। – हिंदू अल्पसंख्यकता और संरक्षकता अधिनियम, 1956: नाबालिगों और उनकी संरक्षकता से जुड़े कानूनी प्रावधान निर्धारित किए गए।

नाबालिगों और उनकी संरक्षकता से जुड़े कानूनी प्रावधान निर्धारित किए गए। –हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956: गोद लेने और भरण-पोषण से जुड़े नियमों को कानून का रूप दिया गया।

इन कानूनों के जरिए हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस तरह जिस विधायी परियोजना को अपने मूल स्वरूप में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य बाद के वर्षों में अलग-अलग कानूनों के जरिए लागू हुए।

हिंदू कोड बिल के विरोध का ऐतिहासिक महत्व क्या है?

हिंदू कोड बिल का विवाद स्वतंत्र भारत के शुरुआती राजनीतिक इतिहास की एक अहम घटना है। यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक सुधार केवल संसद में बहुमत जुटाने का प्रश्न नहीं होता। ऐसे सुधारों को लेकर धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक परंपराओं, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की भूमिका पर व्यापक संघर्ष भी हो सकता है।

1949 से 1951 के बीच का यह विवाद इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें संसद के भीतर कानून बनाने की प्रक्रिया और बाहर जनसभाओं तथा प्रदर्शनों के जरिए विरोध- दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन, राजनीतिक संगठनों की लामबंदी और सरकार पर बढ़ते दबाव ने इस विधेयक को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया।

हिंदू कोड बिल के खिलाफ आंदोलन का तत्काल नतीजा यह रहा कि विधेयक अपने मूल और व्यापक स्वरूप में 1951 में पारित नहीं हो सका। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने भी विधेयक को आगे ना बढ़ा पाने पर गहरा असंतोष जताया और उनके इस्तीफे से जुड़े प्रमुख मुद्दों में यह शामिल रहा। हालांकि, सुधार की प्रक्रिया पूरी तरह नहीं रुकी। वर्ष 1955 और 1956 में हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण से जुड़े अलग-अलग कानून पारित किए गए। यानी आंदोलन और राजनीतिक विरोध के बावजूद सामाजिक-कानूनी सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता निकला।

आज तस्वीर यह है कि दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है और रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान तथा पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को वैकल्पिक स्थल बनाया है। इससे यह कहना सही नहीं होगा कि अब प्रदर्शन का कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन विरोध के लिए ऐतिहासिक रूप से पहचाने जाने वाले एक प्रमुख स्थल का हटना लोकतंत्र में असहमति की जगह और उसकी पहुंच पर बहस जरूर खड़ी करता है। इतिहास का सबक यही है कि सरकारें विरोध को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती हैंय़ लेकिन लोकतंत्र में जनता को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए प्रभावी और सुलभ मंच मिलना भी उतना ही जरूरी है।