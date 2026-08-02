दमन एवं दीव से निर्दलीय लोकसभा सदस्य उमेश पटेल और दमन जिला पंचायत के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश उर्फ सुखा पटेल को 14 साल पुराने मामले में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का दोषी ठहराया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी.पी. भारसखड़े-वाघ की अदालत ने दोनों को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उन्हें उच्च अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

उमेश पटेल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दमन सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर भाजपा के तीन बार के सांसद लालू पटेल को हराया था।

यह मामला 12 मार्च 2012 का है। उस दिन दमन के स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल ग्राउंड में आबकारी विभाग में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। आरोप है कि उमेश पटेल और सुरेश पटेल इंटरव्यू के दौरान कमरे में घुस गए और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली। अदालत ने इसी मामले में दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

दमन पुलिस मुख्यालय में तैनात तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक जगमहेंद्र सिंह ने यूथ एक्शन फोर्स नामक गैर सरकारी संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष उमेश पटेल और सुरेश उर्फ ​​सुखा पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन पर मुख्य प्रवेश द्वार पर मौजूद पुलिसकर्मियों को धमकाने और जबरन फुटबॉल मैदान में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया था।

एफआईआर में कहा गया था कि वे उस कमरे में घुस गए जहां उम्मीदवारों का इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने इंटरव्यू कमेटी पर झूठे आरोप लगाए। दोनों ने यह जानना चाहा कि इंटरव्यू के लिए आए एक विशेष उम्मीदवार को असफल क्यों घोषित किया गया। उन पर समिति के सदस्यों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया गया और पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई।

सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोती दमन पुलिस ने उमेश पटेल और सुखा पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 (अतिक्रमण), 353 (लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग), 332 (ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मोती दमन पुलिस ने शिकायत की जांच की और आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए तथा चश्मदीदों और आरोपी द्वारा हमला किए गए व्यक्ति के बयान भी दर्ज किए। सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक श्रीराम देशपांडे ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाए, जिनका बचाव उनके वकील समीर मोदासिया ने किया। शनिवार को मुख्य न्यायाधीश भरसखाड़े-वाघ ने फैसला सुनाया।

आदेश में कहा गया है कि सुरेश उर्फ ​​सुखा पटेल और उमेश पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और 353 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराया जाता है। दोनों को दो साल के साधारण कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया जाता है, और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा। बाद में अदालत ने दोनों को 15000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया, ताकि वे उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

दमन के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मैं दमन जिला पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश उर्फ ​​सुखा पटेल के साथ गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि साक्षात्कार परीक्षा में एक उम्मीदवार के साथ अन्याय हुआ है। मैं केवल सुखा पटेल के साथ गया था और यह मामला मुझसे संबंधित नहीं था। हम आने वाले दिनों में उच्च न्यायालयों में इस आदेश को चुनौती देंगे, क्योंकि मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत ने हमारे कई बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। सहायक लोक अभियोजक देशपांडे ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश से बहुत संतुष्ट हैं।

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असम में विदेशी घोषित लोगों के निर्वासन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता की पुष्टि नहीं होती, उसे तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न करे और उसे स्वीकार करने के लिए सहमत न हो। पढ़ें पूरी खबर।